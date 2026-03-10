Los nuevos cortacésped inteligentes y todoterreno de Dreame llegan a España

El mercado de cortacésped inteligentes está sufriendo una importante transformación, ya que hemos visto cómo del diseño tradicional de dos ruedas, están popularizándose nuevos modelos con un aspecto más similar al de un vehículo con cuatro ruedas. Y es que la nueva generación de cortacésped inteligentes apuesta por mayores potencias para sortear cualquier obstáculo con la mejor eficiencia posible. Ahora Dreame lanza una nueva generación de sus cortacésped con los nuevos A3, que entre otros modelos, nos ofrecen también una nueva configuración todoterreno.

Precio y disponibilidad

De momento Dreame trae a España dos modelos, el nuevo Dreame A3 AWD Pro, que se estrena desde hoy por 2.599 euros, aunque contará con un descuento de 300 euros inicial. En el caso del A3 AWD Pro 3500, el precio parte de los 2.899 euros, también con 300 euros de descuento inicial.

Cortacésped todoterreno contra cualquier obstáculo

Sin duda es el principal cambio de la serie A3 frente a la A2 que tuvimos el pasado año en nuestro país. El diseño de cuatro ruedas, todas de ellas con propulsión, y que cambian por completo la experiencia de corte en el jardín, sobre todo porque este además puede realizarse con grandes pendientes y sorteando obstáculos que normalmente con anteriores generaciones no se podrían haber sorteado.

Los dos modelos comparten la misma tecnología, pero se diferencian por el tamaño del jardín que son capaces de abarcar. En el caso del A3 AWD Pro 3500 puede cortar el césped de jardines de hasta 3500 metros cuadrados, mientras que el A3 AWD Pro 5000 hace lo propio para jardines de hasta 5000 metros cuadrados. Por lo que como veis, si tenéis un jardín medio, van a ir realmente sobrados.

Estos cortacésped cuentan con la nueva tecnología de sensores Omnisense 3.0, que cuenta con sensores LiDAR 3D de 360 grados y de última generación. Estos proporcionan visión AI binocular, que es capaz de crear mapas en tres dimensiones de nuestro jardín. A la vez que reconoce dónde existen obstáculos, para evitarlos después en rutas de trabajo más eficientes.

Incluso si la señal GPS es débil o hay sombras, el cortacésped es capaz de hacer su trabajo de forma eficiente y rápida. Esta nueva generación cuenta con potentes motores hub 4WD, que en este caso pueden llegar a superar pendientes con hasta 38,7 grados de inclinación. Así como obstáculos de hasta 5,5cm de altura, como piedras o restos de madera y decoración ornamental.

El sistema de doble cuchilla puede llegar a cortar césped de hasta 15mm de alto, lo que es mucho, y nos brinda un ancho de corte de 40cm. La altura se puede ajustar entre los 3 y 10 cm. Y por último, los bordes del césped quedan perfectos gracias a la tecnología EdgeMaster 2.0.