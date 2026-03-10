Shazam llega a ChatGPT, ¿cómo puedes capturar canciones ahora?

Cazar canciones es algo que podemos hacer desde hace ya muchos años, a comienzos de siglo era habitual que las operadoras móviles ofrecieran como servicio adicional la caza de canciones con el teléfono móvil. Ya no hace falta pagar un plan adicional para este tipo de tareas, ya que apps como Shazam, que como sabéis es propiedad de Apple, nos permiten cazar las canciones rápidamente y añadirlas a nuestras playlist favoritas. Pues bien, Shazam ha encontrado una nueva forma de utilizar sus servicios gracias a la IA.

Así funciona Shazam en ChatGPT

Esta nueva asociación permite a los usuarios cazar canciones directamente desde los chats de la app de la IA de OpenAI. Y es muy sencillo poder contar con ella, ya que Shazam ha lanzado dentro de la tienda de ChatGPT su propia app para integrarse en el chatbot, de manera que sea sencillo buscar canciones sin salir de él, de una forma realmente rápida y eficiente.

Shazam en ChatGPT | Shazam

Para ello tendremos que activar la app de Shazam en ChatGPT, a partir de lo cual podremos pedirle a la IA que nos diga cuál es esa canción que está sonando en ese momento. Para comenzar una búsqueda de la canción que está sonando, el método va a ser extremadamente sencillo. Ya que solo vamos a tener que comenzar la frase con la palabra Shazam.

En las imágenes adjuntas podemos ver una captura de pantalla donde en el chatbot se escribe “Shazam, ¿cuál es la canción que está sonando ahora mismo?” tras lo cual aparecerá en el chat un gran botón de Shazam al que podremos pulsar. Una vez que lo hagamos el proceso será igual que con la app instalada en nuestro móvil, solo tendremos que esperar a que la app haga su magia y nos muestre los detalles de la canción que ha encontrado, aunque dependiendo de lo especial que sea, a veces puede llevarle más tiempo, o incluso no llegar a encontrarla, pero es algo poco habitual.

Como sabéis, si enlazamos la app principal de Shazam con Apple Music o Spotify, cada una de estas canciones que cacemos se añadirán bien a una playlist predeterminada con nuestras cazas en la app, o bien a nuestra biblioteca, de tal manera que siempre que accedemos a ella veremos entre los títulos más recientes esos que hemos cazado desde ChatGPT, entre otras versiones de Shazam disponibles.

Algo que nos parece genial en este caso, es que al usarlo dentro de ChatGPT no hace falta tener instalada la app de Shazam en el teléfono, por lo que las búsquedas se harán igualmente, ya que solo es necesario enlazar la app de Shazam en la App Store de OpenAI para que pueda encontrar las canciones en el modo chatbot.