Realme presentará muy pronto un teléfono con 10.000 mAh de batería

Está claro que dos mil veintiséis va a ser el año de los teléfonos con baterías mastodónticas sin tener que sacrificar un diseño comedido. Y realme quiere ser uno de los principales actores del sector.

O esto es lo que se desprende de la última filtración y donde aparece una imagen de un teléfono realme real y que destaca por ofrecer una mastodóntica batería de 10.000 mAh. Y todo apunta a que su lanzamiento es inminente.

Los teléfonos de realme darán el salto a las baterías de 10.000 mAh

Antes de continuar, queremos recordar que estamos ante un rumor o filtración por lo que no podemos verificar que la imagen sea real. Pero no es la primera vez que el fabricante asiático habla de un teléfono con esta capacidad, por lo que todo apunta que es una imagen real. Así que pronto veremos al primer teléfono de realme con una batería de 10,000 miliamperios de capacidad.

De esta manera, la imagen que puedes ver sobre estas líneas confirma que realme está a punto de dar un paso muy serio en la carrera por la autonomía. Un nuevo terminal del fabricante, con número de modelo RMX5107, ha sido fotografiado en una filtración reciente y todo apunta a que llegará con una batería de 10.000 mAh.

Como hemos mencionado antesRealme fue la primera marca en hablar abiertamente de un móvil con una batería de este tamaño, aunque finalmente fue Honor la que se adelantó en el mercado con sus modelos Win y Win RT. Sin embargo, esta nueva filtración deja claro que Realme no se ha bajado del proyecto y que su propuesta está ya muy avanzada.

Además, la imagen nos muestra otros detalles técnicos de este teléfono realme, para que sepamos que potencia no le faltará. Según la imagen compartida, el dispositivo ejecuta Realme UI 7.0 y cuenta con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, aunque es bastante probable que la compañía ofrezca más configuraciones cuando se produzca el anuncio oficial.

No tenemos más datos sobre este equipo, pero podemos confirmar que el realme RMX5107 ya ha sido certificado por el organismo europeo EEC, lo que indica que su presentación oficial podría estar muy cerca y que, salvo sorpresa, llegará también al mercado europeo.

¿Su fecha de presentación? De momento es un misterio, pero si tenemos en cuenta que el CES de Las Vegas arrancará el próximo 6 de enero de 2026, es muy posible que en pocas semanas conozcamos más detalles del primer teléfono realme con batería de 10.000 mAh.