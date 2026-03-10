El iPhone plegable filtra de nuevo su peculiar diseño en varios planos

Si hay un teléfono que está levantando expectación en este 2026, y seguramente sea la mayor sensación desde hace mucho tiempo, ese es el primer iPhone plegable. 9 años después de que Samsung lanzara el primero de sus Fold, y por tanto echara a rodar el segmento de plegables tal y como los conocemos hoy, Apple por fin hará lo propio con su primer plegable. Un terminal que sin duda alguna destacan no solo por la pantalla plegable, sino por todo aquello que deberá adaptar iOS para este nuevo factor de forma. Ahora hemos conocido nuevos detalles sobre su diseño, gracias a varios archivos CAD filtrados.

El diseño del iPhone plegable al descubierto

Aunque todavía no hemos conocido imágenes reales sobre el primer plegable de la historia de Apple, la realidad es que la cadena de suministro de Apple sigue trabajando en su desarrollo, y seguramente en adaptar elementos tan esenciales como fundas a sus medidas reales. Para ello es necesario contar con planos precisos que muestran cómo será el aspecto final del teléfono, al menos desde un punto de vista más esquemático.

En esta ocasión los archivos CAD han sido compartidos por el filtrador Sonny Dickson, que nos ha mostrado con ellos cuáles serán las proporciones finales de este plegable. Y se confirma que su diseño será más cuadrado que alargado, como hemos visto en los Pixel Fold desde su lanzamiento, y alejado de diseños como los Galaxy Z Fold de Samsung. Aquí la pantalla externa será más pequeña de lo habitual, más o menos una pulgada.

Y es que se recortará por arriba para un factor de forma más cuadrado. Vemos dos imágenes, una en la que se muestra la parte externa. Donde tenemos un diseño similar al del iPhone Air, con ese módulo de cámara similar a los Google Pixel. En este caso con dos sensores de cámara, con una barriga pronunciada en el módulo, y el logotipo de Apple en la parte inferior.

Con el teléfono desplegado podemos apreciar que la cámara de fotos selfie interna estará ubicada de una forma bastante original. Ya que se ubicará en la esquina superior izquierda, en lugar de en el centro superior de la pala derecha de la pantalla plegable. Sin duda alguna un interesante rasgo de personalidad de este modelo. Se espera que la pantalla externa sea de 5,5 pulgadas, cuando la media actualmente es de unos 6,6 o 6,7 pulgadas.

La pantalla interna tendría un tamaño también algo más pequeño de lo habitual, por ese peculiar factor de forma, con una diagonal de 7,8 pulgadas. De las cámaras se esperan sensores con una resolución de 48 megapíxeles. Mientras que los sensores de las cámaras selfies tendrían una resolución de 18 megapíxeles cada una. Otras características importantes serán la tecnología de su pantalla plegable.

Ya que ésta contaría con una bisagra casi invisible al desplegarse. Su batería sería también más grande de lo habitual en este tipo de modelos, con 5500 mAh de capacidad. Un teléfono que debería presentarse el próximo mes de septiembre, de hecho desplazará la presentación del iPhone 18 al mes de febrero de 2027. Por último se espera que estrene una una nueva variante de iOS, destinada a plegables, y que se centraría sobre todo en proporcionar una experiencia de iPad de bolsillo.