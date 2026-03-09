El Realme 80 Note presume de resistencia de grado militar por apenas 100€

Realme es un fabricante que sin duda se ha caracterizado siempre por ofrecer smartphones muy económicos con características por encima de la media. En este caso nos fijamos en el nuevo Realme 80 Note, un terminal que presume de algunas características que normalmente no encontraríamos en un teléfono de 100 euros, pero que sin duda son de agradecer, y estamos seguros que muchos consumidores se replanteará hacerse con él por esa ficha técnica tan completa.

Un Note muy especial

Muchos recordaréis el origen de los modelos Note, aquellos que nos ofrecían una pantalla con un tamaño por encima de la media, como conocimos con los modelos de Samsung. Ahora ese aspecto ya no es relevante, ya que hasta los teléfonos más baratos nos ofrecen muchas veces pantallas más grandes que otros premium. En este caso es grande, pero no de las más grandes. Tiene una diagonal de 6,74 pulgadas, con resolución HD+ y 1600 x 720 píxeles.

Esta tiene una tasa de refresco de 90 Hz, así como un buen ratio de tamaño respecto del teléfono, superando el 90%, por lo que los biseles son más delgados de lo habitual en estos modelos. A ver, a este precio, no esperemos un móvil potente, porque llega con un procesador bastante justo en general, como es el Unisoc T7250,que ya es un clásico de los smartphones de gama de entrada, este cuenta con ocho núcleos.

Viene acompañado de 4GB de memoria RAM, así como opciones de almacenamiento de 64GB o 128GB. En lo que a la cámara se refiere, llega con un sensor trasero de 8 megapíxeles, que va acompañado de un sensor auxiliar del que no conocemos detalles, pero que seguramente se trate de una lente básica macro o de profundidad. Delante, la cámara para hacer selfies tiene una resolución de 5 megapíxeles. Un móvil que nos ofrece modos de fotografía básicos, como modo noche, de retrato, etc.

La batería tiene una buena capacidad, de 6300mAh, no es de las más grandes que hemos visto en esta gama, pero sí supera a la media desde luego. Su carga rápida nos ofrece unos discretos 15W de potencia y según su fabricante, puede mantener hasta el 80% de su capacidad tras 4 años de uso a diario, lo que no está nada mal. Aunque lo que más nos ha sorprendido es que a pesar de ser tan barato, nos ofrece certificación de resistencia de grado militar nada menos.

Esto quiere decir que puede resistir a golpes desde cierta altura, así como a temperaturas extremas, todo ello gracias a la certificación MIL-STD-810H. Además para su precio es razonablemente delgado y luciano, con 7,94 mm de perfil, y un peso de 197 gramos, no está nada mal. Ofrece conectividad 4G, así como Bluetooth 5.2, Wifi de doble banda, NFC para pagos y Android 15 como sistema operativo. El precio con el que se ha lanzado es de unos 100 euros al cambio, de momento en países asiáticos. Ojalá llegue a buen precio a España.