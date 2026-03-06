El Motorola Razr 70 desvela sus prestaciones antes de presentarse

A lo largo de esta semana hemos visto a Motorola presentar algunos de sus dispositivos más sorprendentes en el mercado del Mobile World Congress de Barcelona, concretamente su primer plegable de tipo Fold. Motorola ya contaba con una gran experiencia en plegables, gracias a su modelo tipo concha, el razr, que fue pionero en ese mercado casi a la par que Samsung. Su apuesta por este segmento sigue siendo fuerte, y hemos conocido ahora que va a ofrecernos un nuevo sucesor en los próximos días o semanas, como nos ha desvelado la certificación TEENA china.

Lo más importante de su ficha técnica se ha filtrado

Este se ha dejado ver en la certificación con el modelo XT2657-2, y lo identifica como un dispositivo razr de nueva generación. En el listado, desvela que tiene un panel plegable de 6,9 pulgadas, con tecnología OLED, así como una resolución de 1080 x 2640 píxeles, mientras que la pantalla externa es de 3,63 pulgadas, también con tecnología OLED, y con una resolución de 1056 x 1066 píxeles.

El procesador no se ha detallado, pero sí que se pueden observar algunos datos clave, como la velocidad del reloj, que va a 2,75GHz. Vendría acompañado de 18GB de memoria RAM, nada menos, y un almacenamiento interno de hasta 1TB, por lo que en este aspecto sin duda se mueve a gran altura. En términos de cámara, esta versión base del plegable llega con una cámara bastante sencilla.

Porque tiene dos sensores traseros de 50 megapíxeles, el segundo de ellos un telefoto, lo que le brinda interesantes capacidades de composición de escenas, gracias a su zoom óptico de 3 aumentos. Mientras que delante, tiene una cámara selfie de 32 megapíxeles. El teléfono cuenta con una batería de 4500mAh, lo que en términos de móviles plegables de tipo concha es sin duda una capacidad bastante grande.

Y todo ello conservando un perfil de 7,2 mm una vez desplegado, y con un peso de 188 gramos. Estas características filtradas nos dan una idea de lo que esperar de este nuevo teléfono de Motorola, que debería llegar a lo largo de este mes de marzo en China junto a una modelo Pro. Mejoras que notamos respecto de la anterior generación, aparte de que esperamos un procesador más potente, probablemente de la serie Dimensity 8000, la cámara de fotos mejora.

Ya que el sensor secundario de ese modelo era de 13 megapíxeles, mientras que ahora como comprobamos llega hasta los 50 megapíxeles. Además esperamos que el software salte a Android 16, con todo el poderío de Moto ai, la IA que Motorola que está desplegando desde hace pocos meses.