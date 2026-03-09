El Vivo X300s revela sus principales características y fecha de presentación

Ya hemos perdido la cuenta del número de variantes que tiene o va a tener el Vivo X300, el máximo exponente de la gama de smartphones del fabricante chino. De hecho hace unos días nos hicimos eco del lanzamiento del Vivo X300 FE, un modelo de alta gama pero con un precio más acorde a la gama media. En esta ocasión, conocemos sus principales características gracias a que el propio fabricante ha publicado un teaser sobre su lanzamiento, que está más cerca que nunca.

Un X300 de pura cepa, pero algo más accesible

El fabricante chino ha desvelado gracias a su Product Manager las primeras características de este modelo, así como el diseño del propio smartphone. En las imágenes podemos ver su frontal, que cuenta con una pantalla de biseles de pantalla muy delgados, así como de un orificio de la cámara frontal bastante limitado en tamaño. Podemos apreciar también un diseño de perfil recto, muy asociado a los móviles premium, y es que este teléfono seguirá siendo un terminal de alta gama.

Por lo que ha compartido en estos teaser, el teléfono contará con una pantalla con alta tasa de refresco, de 144Hz, más propia de móviles gaming, y que garantiza unos movimientos en pantalla ultra suaves, incluso si se trata de escenas que se mueven muy rápido. Este teléfono nos ofrece una pantalla de 6,78 pulgadas, con tecnología AMOLED, concretamente un panel BOE Q10+.

Su resolución es de 1.5K, mientras que nos ofrece también una luz especial que protege nuestros ojos tras varias horas de uso. Otra de las características que ha destacado el ejecutivo de Vivo es su excelente sonido. Ya que se basará en altavoces simétricos estéreo. Estos son compatibles con Super Sense Gaming Audio Zone, algo que puede llegar a mejorar el detalle en el sonido de los juegos hasta el 120%.

También ofrecerá un motor háptico de vibración que contará con una potencia mejorada y más gradual. Otra característica interesante es que la cámara presumirá de un sensor de 200 megapíxeles principal, esta es sin duda una de las señas de identidad de esta gama X300, las cámaras con grandes sensores, que en el modelo más avanzar contará con dos de esta resolución, no en este caso, ya que será un móvil a priori más accesible.

Fuera de estos datos facilitados por el ejecutivo de Vivo, otras filtraciones han apuntado a que este teléfono podría llegar al mercado con un potente procesador MediaTek Dimensity 9500, prácticamente el más potente que ofrece el fabricante, y que ubicaría este terminal en lo más alto del mercado en este sentido. Además se especula con una batería enorme de 7000mAh, resistencia al agua y polvo IP69, así como un sensor de periscopio telefoto de 50 megapíxeles.