MÁXIMA CALIDAD DE AUDIO
El nuevo reproductor Hi-Res FiiO M33 R2R aterriza en España
Este reproductor nos ofrece las mejores prestaciones de sonido por un precio más contenido.
Fiio ha lanzado su nueva generación de reproductores de alta resolución en España. El nuevo FiiO M33 R2R llega con muchas novedades y accesorios que hacen de él un dispositivo sencillamente irresistible a nivel estético, algo que seguro a muchos convencerá de apostar por él. Y además, por supuesto, el mejor sonido posible para disfrutar de una calidad de audio insuperable. Y es que este tipo de dispositivos pueden reproducir música sin pérdida de calidad, sin compresiones, gracias a un potente DAP integrado.
Precio y disponibilidad
El nuevo FiiO M33 R2R llega a España con un precio de 679,99 euros, y se posiciona en el mercado español en un punto intermedio entre los Fiio M21 y M27, por lo que podríamos decir que es un modelo de alta gama, pero sin llegar a ser tope de gama.
Ficha técnica del nuevo FiiO M33 R2R
El gran protagonista de este lanzamiento es, sin duda, su nuevo DAC R2R desarrollado íntegramente por la firma. A diferencia de los chips Delta-Sigma que solemos encontrar en la mayoría de smartphones y reproductores convencionales, esta arquitectura de escalera de resistencias ofrece una reproducción mucho más fluida y detallada. Ofrece una escena sonora inusualmente amplia donde cada nota gana en profundidad.
Nos ofrece un procesador Snapdragon 660 y 8 GB de RAM. Esto permite que Android 13 se ejecute de forma ágil, algo que como era de esperar en un equipo de este nivel, facilita enormemente la gestión de bibliotecas extensas en aplicaciones de streaming como Tidal o Qobuz a través de su pantalla Full HD de 5,5 pulgadas. Es una auténtica bestia en cuanto a entrega de corriente, ya que su salida balanceada de 4,4 mm es capaz de ofrecer hasta 1100 mW + 1100 mW, una cifra que le permite mover con solvencia auriculares de alta impedancia.
El nuevo Fiio ofrece Wi-Fi de doble banda y un Bluetooth 5.0, siendo compatible prácticamente todos los códecs de alta resolución del mercado, desde LDAC hasta LHDC. Además, es compatible con tarjetas microSD de hasta 2 TB garantizando que podamos llevar nuestra colección de archivos DSD a cualquier parte. La autonomía depende de una batería de 4400 mAh que nos promete hasta 15,5 horas de música ininterrumpida. También ofrece un ecualizador paramétrico de 10 bandas para darle a la música ese tono que tanto nos gusta.
En definitiva, se trata de un reproductor de música que nos permite reproducirla tanto físicamente, desde una tarjeta microSD con archivos de audio sin pérdida, como FLAC, o bien mediante streaming, a través de nuestras plataformas favoritas, ya que desde Android podemos acceder a todas las plataformas disponibles. Eso sí, para disfrutar de toda la calidad de sonido que puede brindar, necesitamos unos auriculares compatibles con sonido Hi-Res.
Así que sin duda se trata de un reproductor que nos ofrece lo mejor de los topes de gama de la marca, pero con un precio más ajustado, similar al de un smartphone de gama media premium. Pero aquí la calidad de sonido es lo que realmente importa, y con este dispositivos vamos a poder acceder a las mejores prestaciones posibles.
