Tras Leica y Hasselblad, Ricoh saltará en el mercado de smartphones de la mano de Realme

La cámara de fotos es sin duda el principal reclamo de cualquier smartphone de alta gama con ciertas dosis de exclusividad. Así, en los últimos años, hemos visto cómo los fabricantes de smartphones se han ido asociando con diferentes fabricantes de equipos de fotografía, con los más prestigiosos. Ha sido el caso de Xiaomi con Leica o de Oppo con Hasselblad, y ahora parece que Realme hará lo propio con otra de las firmas de fotografía más importantes del mercado desde hace décadas, Ricoh.

Primeros detalles e imágenes del futuro Realme GT 8 Pro

Este será en teoría el teléfono que estrene esta nueva cámara. De hecho se ha filtrado una imagen que nos estaría mostrando el módulo de cámara de este teléfono, donde podemos ver tres sensores. También vemos el habitual flash LED, pero en general sin desvelar muchos detalles sobre su apariencia, ya que se encuentran ocultos bajo una oscura funda rígida que oculta el resto del diseño, que, por otro lado, parece el de un módulo de cámara cuadrado.

Pero la gran noticia es la que acompaña a esta imagen, y que básicamente asegura que esta gama de teléfonos llegaría con una cámara de fotos firmada por Ricoh. La empresa nipona, fundada a mediados de los años 30 del siglo pasado, ha sido un referente en fotografía y en la electrónica de consumo a lo largo de varias décadas. Y ahora estaría colaborando con el fabricante chino en brindar una cámara de calidad superior al mercado dentro de estos nuevos modelos GT.

De esta manera, como hemos visto en los casos de Leica y Hasselblad con Xiaomi y Oppo, Ricoh se encargaría de optimizar el procesamiento de las fotografías. De tal forma que estas adquieran el singular tratamiento del color y la apariencia de las imágenes, que se ha definido siempre por ofrecer unos tonos naturales y coloridos. Por tanto, sería la primera gran incursión de Ricoh en este mercado, algo que podría convertirse en realidad el próximo mes.

¿Qué más esperamos de los Realme GT 8?

Las últimas informaciones apuntan a que el Realme GT 8 Pro podría contar con una pantalla de 6,78 pulgadas, con unos biseles muy delgados en todos los lados del panel. Contará con un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular, todavía indefinido, y lo más importante, un espectacular sensor de teleobjetivo periscopio con una resolución de nada menos que 200 megapíxeles. Esto le permitirá hacer retratos del máximo nivel.

En el caso del modelo estándar, el GT8, llegaría con una cámara competente, pero que no contaría con ese sensor tan destacado de 200 megapíxeles, por lo que sería un tanto descafeinada respecto del modelo Pro. Eso sí, podría encandilar a los consumidores con una batería enorme, de nada menos que 8000 mAh, ahí es nada. Se espera que ambos teléfonos se estrenen el próximo mes de octubre, en un evento exclusivo para su presentación.