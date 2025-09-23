Así será el curioso diseño del primer iPhone plegable

El año que viene el mercado de los móviles plegables vivirá todo un revulsivo, y es que se espera que siete años después del primer plegable de Samsung, Apple por fin presente su primer iPhone plegable. Eso es algo que conocemos hace meses, así como detalles básicos, como su factor de forma y otros detalles. Pero lo que ha trascendido ahora, no en imágenes, sino como concepto, es su diseño. Y es que uno de los analistas más cercanos a Apple ha desvelado lo que podemos esperar en términos de diseño de este nuevo y esperado plegable.

Tendrá un diseño muy familiar

Ha sido una vez más Mark Gurman quien ha anticipado detalles sobre el primer plegable de Apple. Un móvil que seguirá la línea del iPhone Air, y presumirá de diseño y delgadez extrema. El propio Gurman habla de un diseño súper delgado y un logro de diseño. Aunque lo más llamativo es cómo ha descrito el diseño del futuro plegable de la marca, más allá de su perfil más o menos delgado.

Y es que cree que el primer plegable de los de Cupertino serán básicamente dos iPhone Air de titanio unidos por la bisagra. Por tanto, podremos hacernos una idea de lo que esperar de este teléfono a nivel visual, y también nos permite encajar ciertas piezas con los últimos lanzamientos de Apple en este sentido. Y es que precisamente este año la firma ha lanzado el iPhone Air, hace un par de semanas, el iPhone más delgado de la historia.

Este tiene un grosor de 5,3mm, y se espera que la experiencia obtenida por Apple en este desarrollo beneficie al diseño final del móvil plegable. Y es que se habla mucho de que Apple habría encontrado una solución maestra para diseñar la bisagra, mucho más delgada y capaz de ocultar casi al completo la habitual depresión de la pantalla de los móviles plegables en su parte central.

Y es que Samsung estará detrás de la fabricación de la pantalla plegable de este primer iPhone, lo que da más sentido a todo esto. Samsung ha lanzado este año el Galaxy Z Fold 7, el plegable más sorprendente que hemos conocido este año, y que ha reducido su grosor desplegado a menos de 5 mm, y plegado por debajo de los 8 mm. Por tanto, todo apunta a que Apple habrá tomado mucha nota de su colaboración con Samsung para desarrollar el diseño de su primer plegable.

Se espera que sea una realidad el próximo año, en el evento de lanzamiento de los iPhone 18, aunque no se descarta una keynote exclusiva. No obstante, ya se ha hablado de que Apple podría posponer el lanzamiento del iPhone 18 estándar para primavera de 2027, lo que le brindaría el espacio que se merece a la Keynote habitual al primer iPhone plegable, algo que será todo un acontecimiento. De hecho se espera que el primer beneficiado sea el mercado de plegables, que con la irrupción de Apple se espera que mejore sus resultados, no solo por la venta incremental de los iPhone, sino por el efecto llamada del que se beneficiarán el resto de fabricantes.