El Motorola Edge 70 aparece en una imagen con un aspecto diferente

El fabricante está preparando ya el desembarco de la nueva generación de uno de sus teléfonos más populares, en este caso, el Motorola Edge 70. El nuevo smartphone se ha filtrado en una imagen, donde aparentemente es muy similar a sus predecesores. Pero un segundo vistazo más detallado nos desvela que el teléfono es diferente de sus predecesores, sobre todo con un aspecto mucho más premium y elegante, pero sin perder la frescura que caracteriza a Motorola.

Así será su aspecto

Lo llamativo es que la pasada primavera el teléfono se filtraba nada más ser lanzado su predecesor, y lo hacía mostrando su diseño. Pero nada más lejos de la realidad, porque no tenía nada que ver con lo que conocemos ahora, y que nos gusta mucho más desde luego. En este caso estamos hablando del diseño del Motorola Edge 70 que se ha dejado ver en una imagen promocional filtrada por uno de los filtradores con mejor reputación del mercado, como es Evan Blass. Esto ya nos garantiza que lo que vemos se hará realidad en su momento.

En la imagen vemos un móvil que a grandes rasgos se parece mucho a lo que habíamos visto de él, que era prácticamente el mismo diseño de sus predecesores. Pero hay diferencias notables. Porque Motorola se deshace de las curvas en su cuerpo, y ahora le dota de bordes rectos, más al estilo de los móviles premium. También podemos ver unos tonos de color diferente en el cuarto botón físico presente, que se añade a los tres existentes tradicionalmente, de volumen y encendido. Así como en los biseles de las lentes de la cámara de fotos.

Además, se puede observar que el teléfono es más delgado aún que sus predecesores, algo a lo que contribuye su diseño recto, que como decimos le da un aspecto mucho más elegante aún. Además de la cámara, que parece también sobre un módulo más recto y plano, la pantalla también se une a esta tendencia, y se puede observar totalmente plana. El Motorola presume en la promo de que es un móvil increíblemente delgado e increíblemente resistente, por lo que podemos esperar las certificaciones de resistencia más elevadas, como IP68 e IP 69.

Sobre cuándo será una realidad, teniendo en cuenta esta filtración de un material promocional aparentemente listo para el lanzamiento, podríamos esperarlo pronto. Y es que en los últimos años Motorola no ha sido especialmente disciplinada con el lanzamiento de los sucesivos Edge. Ya que el Edge 50 se lanzó en agosto de 2024, mientras que el Edge 60 hacía lo propio el pasado mes de abril. Por tanto, no sería extraño que Motorola lo lanzara antes de acabar este 2025.

A tenor de la imagen filtrada, no nos extrañaría que Motorola se lance a presentar el nuevo Edge 70 a lo largo del mes de octubre, al menos en India y China, cuando llegue a España, es otra cosa, pero apostamos por antes de las Navidades, esperemos no equivocarnos.