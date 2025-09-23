El Oppo Find X9 ya tiene fecha de presentación, ¿Qué esperamos de él?

Oppo ha anunciado hoy cuándo presentará a sus nuevos móviles topes de gama, como es el Oppo Find X9 y sus variantes. Por supuesto, unos móviles que destacarán por contar con cámaras optimizadas por Hasselblad, y muchas más características que repasaremos ahora. Un móvil que, como vemos en su propia comunicación de la presentación, ha mostrado que llegará con procesadores de MediaTek.

¿Cuándo se presentan los Oppo Find X9?

La firma china ha anunciado que los Oppo Find X9 se presentarán a nivel global el próximo 16 de octubre, por lo que todavía tendremos por delante unas tres semanas para conocer nuevos detalles de ellos, que seguro se van a ir filtrando y cada vez con más detalles.

En su anuncio, Oppo ha mostrado que estos teléfonos una vez más contarán con cámaras Hasselblad y los procesadores de MediaTek. En la cita, Oppo aprovechará también para presentar ColorOS 16, la nueva versión de la capa de personalización basada en el nuevo Android 16.

¿Qué esperamos de los Oppo Find X9?

Obviamente, estamos ante los móviles más potentes de Oppo en este 2025, y seguramente durante buena parte de 2026. Del modelo estándar podemos esperar una pantalla de 6,59 pulgadas con tecnología OLED LIPO, así como una resolución 1.5K, y unos biseles ultras delgados de tan solo 1,18 mm.

Respecto del rendimiento, será el primer móvil en contar con el nuevo procesador MediaTek Dimensity 9500, que es el chip más potente que haya lanzado nunca la firma china, y que garantiza un rendimiento de alta gama al máximo nivel. A este le acompañarán 16 GB de memoria RAM, así como 1 TB de almacenamiento interno.

La cámara de fotos Hasselblad presumirá de algo cada vez menos habitual, como son cuatro sensores traseros. Y es que contará con uno principal de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 50 megapíxeles, uno de periscopio de 50 megapíxeles, y un cuarto sensor multiespectral de 2 megapíxeles.

Delante, el nuevo Oppo contará con un sensor de 32 megapíxeles. La batería será uno de los rasgos más importantes de este teléfono, ya que va a tener una enorme capacidad de 7025 mAh, que además se cargará bastante rápido, gracias a una potencia de carga de 80 W. Contará también con un lector de huellas ultrasónico en la pantalla.

En el caso del modelo Pro tendremos una batería aún más grande, que contará con nada menos que 7500 mAh, por lo que seguramente sea el buque insignia con más batería del mercado a nivel de capacidad. Eso sí, será un móvil pesado, con 224 gramos. Aunque destacará por un grosor de solo 7,99 mm a pesar de esta enorme batería. La pantalla del modelo Pro será más grande, de 6,78 pulgadas.

Una de las grandes novedades del modelo Pro será su enorme sensor de cámara de 200 megapíxeles de periscopio. Esto garantizará algunos de los mejores retratos de la industria, como hemos visto en otros móviles del grupo BBK, como es Vivo en sus X200.