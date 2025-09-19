Nueva AYANEO Pocket AIR Mini: una consola arcade y compacta por menos de 70€

AYANEO se ha convertido en uno de los fabricantes de videoconsolas más populares del mercado. Ha sido una de las grandes beneficiadas por la eclosión de las consolas de emulación en los últimos años, y es sinónimo de dispositivos premium entre tantas marcas blancas que fabrican consolas de este tipo con muy poca calidad. La nueva consola de AYANEO tiene un tamaño muy compacto, y un diseño muy atractivo que mezcla lo retro y también un aspecto muy actual.

Ficha técnica de la AYANEO Pocket AIR Mini

Esta consola presume de tener la primera pantalla de 4,2 pulgadas y relación de aspecto 4:3 de alta resolución. Esto es toda una declaración de intenciones, ya que es una relación de aspecto ideal para emular juegos arcade y de las consolas de los 80 y 90. Esta tiene una resolución de 1280x960 píxeles. Tiene un brillo pico de 500 nits, y una gama de colores amplia.

AYANEO Pocket AIR Mini | AYANEO

Llega con un procesador muy potente para este tipo de consolas, se trata de un MediaTek Helio G90T, que cuenta con 8 núcleos y brinda emulación de un buen número de plataformas. Cuenta también con un sistema de refrigeración con un ventilador en la parte posterior de la consola. Su batería tiene una capacidad de 4500 mAh, que brinda muchas horas de diversión con una carga completa. Viene con un gran número de botones. La carga rápida es de 18W.

Como dos sticks analógicos, una cruceta, botonera de cuatro botones, así como cuatro gatillos. Además, los analógicos cuentan con iluminación RGB que le da un toque gaming a la consola, que además llega en tres acabados diferentes, a cada cual con una combinación de colores más retro. La conectividad es completa, empezando por la física, con un conector USB tipo C, uno de auriculares minijack y también una ranura para tarjetas microSD: Y muy importante, tiene Wifi 5G de doble banda, así como Bluetooth 5.0.

Hay dos versiones, de 2GB de memoria RAM y 32GB de almacenamiento interno, así como de 3GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno. Cuenta con distintos sensores, como un acelerómetro o un motor de vibración. El software con el que cuenta es Android 11, con la capa de personalización de AYANEO, que nos permite emular decenas de consolas y ordenadores clásicos, así como mapear botones, alterar el rendimiento y muchas funciones más. Lo mejor de todo, el precio, ya que de partida se podrá comprar por solo 69 dólares.

Eso sí, cuando pase este periodo promocional, volverá al precio de 89 dólares, que sigue siendo un gran precio para una consola premium como esta. Porque eso es lo que compramos con los dispositivos de AYANEO, dispositivos bien acabados, con componentes de calidad, y un software pulido y diseñado íntegramente para sacar el máximo partido a la máquina por parte del jugador.