El iPhone Air 2 por fin tendrá una cámara de fotos a la altura

Apple tiene en el iPhone Air su teléfono más delgado, y uno de los más finos del mercado, con poco más de 5 mm de grosor. Un móvil que llama la atención precisamente por esto, pero que para muchos está huérfano de una cámara a la altura de un teléfono que pertenece a la gama alta. La primera generación cuenta con una cámara simple, con un solo sensor trasero, y eso es algo que muchos usuarios han echado en cara a los de Cupertino. Ahora hemos conocido que Apple podría resolver esto por fin dotando a la segunda generación de una cámara más acorde a los estándares de un móvil tan premium como este.

Un segundo sensor para el iPhone Air 2

No es la primera vez ni mucho menos que se habla de un segundo sensor para el iPhone Air 2, pero sí que vemos ese diseño con doble cámara en un elemento tangible, en este caso en lo que parece ser un modelo del teléfono de los que circulan por fábricas dedicadas a la fabricación de accesorios para estos dispositivos. Se trata de prototipos de aluminio, que nos muestran tanto el iPhone Air 2 como el iPhone 18.

Los podemos ver en un vídeo compartido por Lusi Roy, y que nos muestra el iPhone Air 2 con un diseño idéntico al de su predecesor, salvo en un importante detalle, en el módulo de cámara ahora hay dos sensores en lugar de uno solo, como ocurría en su primera generación. Por lo demás, podemos ver cómo el teléfono seguirá siendo muy delgado, y por tanto, seguirá ofreciendo su aspecto más distintivo incluso con un sensor adicional en su interior.

En las fotos adjuntas al vídeo, se puede ver con más detalle la parte trasera del iPhone Air 2, en la zona del módulo de la cámara, y la verdad que tiene un aspecto inmejorable. Podemos ver cómo el módulo tiene una barriga moderada, pero es verdad que los sensores emergen aún más que el propio módulo, por lo que si medimos el grosor del teléfono por el de los sensores, la verdad que no saldría tan bien parado.

Da la sensación, si se compara con una imagen de la primera generación, de que los sensores sobresalen, si cabe, más todavía sobre el propio módulo de cámara. Así que es posible que Apple haya tenido que recurrir a aumentar su perfil para poder integrar los dos sensores en un cuerpo en general tan extremadamente delgado. Por lo demás, podemos ver el diseño también del iPhone 18, que una vez más tendrá un diseño idéntico al de la generación anterior.

O lo que es lo mismo, con un módulo de cámara vertical, con dos sensores, que seguramente sean muy similares a los del iPhone Air. Aunque aquí obviamente Apple se puede permitir un grosor menos delgado, de alrededor de los 8 mm, algo menos. Podemos ver también el aro de MagSafe, el método de carga magnética de Apple. Es de esperar que ambos modelos se lancen en 2027, el iPhone 18 en primavera, y el Air 2 quizás junto a los iPhone 20.