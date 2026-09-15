Apple podría lanzar otras tres versiones de su iPhone Duo plegable

No cabe duda de que el iPhone Duo puede considerarse ya como el lanzamiento más importante en el mercado tecnológico de 2026, y para muchos seguramente lo sea también de la década. El primer plegable de Apple ha llegado 7 años tarde respecto al primer Fold de Samsung, pero lo ha hecho por la puerta grande. Más allá de si es más o menos innovador, es evidente que es el móvil que va a poner a los plegables en primera línea de popularidad y el que va a disparar este mercado en los próximos meses. Ahora sabemos que Apple podría lanzar más adelante varios dispositivos dentro de la línea Duo, totalmente independientes del resto de iPhone.

Otros tres modelos podrían estar en camino

Y el rumor no viene de cualquiera, sino del que seguramente es el analista con mejor reputación cuando se trata de Apple, Mark Gurman. Este ha asegurado que Apple ya contempla la creación de toda una gama de plegables que acompañen al modelo Duo en diferentes formatos y niveles de acabado. Igual que tenemos diferentes iPhone o Apple Watch e iPad, Apple podría tener preparados multitud de nuevos modelos para impulsar todavía más la fiebre plegable entre todo tipo de consumidores.

De hecho, Gurman ha citado varios modelos, uno sería el Duo Max, un modelo que como su nombre indica, sería más grande que el recién estrenado la semana pasada. Habría también un iPhone Duo mini, una versión aún más compacta que la actual, e incluso tendríamos un iPhone Duo SE, que quiere decir que sería un modelo más accesible. Seguramente recortando algunas características para hacerlo más barato, al estilo de los iPhone 17e recientes.

Según el propio Gurman, el iPhone Duo se convertirá a comienzos de 2027 en el plegable más importante del mercado, el que predominará, incluso por encima de los modelos de Samsung, que llevan más tiempo en el mercado. Los analistas de Counterpoint Research aseguran que este año Apple podría capturar ya un 25% de cuota de mercado de móviles plegables, mientras que Samsung se quedaría con un 38%, a pesar de ser el líder indiscutible desde el lanzamiento del primer Fold.

El analista de Bloomberg asegura que el impacto del iPhone plegable llevará a los móviles plegables a convertirse en el estándar de la industria móvil. Y humildemente, es algo de lo que discrepo totalmente, que pueda tener impacto positivo y aumente las ventas es algo que no dudo, pero de ahí a que el plegable sea el vehículo portátil principal en los próximos años, es algo muy difícil que ocurra. Y lo dice alguien que ha tenido durante años un plegable.

Son dispositivos espectaculares, pero no lo son para todo el mundo, tras unos años de usarlos, terminas echando de menos la sencillez de llevar un móvil de una pantalla generosa en el bolsillo, mucho más ligero y sencillo de utilizar y proteger. Pero es evidente que el segmento plegable va a vivir una revolución en los próximos meses gracias a la irrupción del primer iPhone plegable.