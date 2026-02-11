El diseño del Motorola Edge 70 Fusion se deja ver en varias imágenes

Motorola tiene cada vez más cerca el lanzamiento de un nuevo y potente móvil de gama media, el esperado Motorola Edge 70 Fusion. Este terminal se sigue filtrando con insistencia, lo que indica que ese momento está más cerca que nunca. Ahora le ha tocado al diseño, que se ha quedado sin secretos tras una filtración por parte de uno de los filtradores más activos de la escena Android. Con ella queda clara la línea continuista en el diseño de este terminal, que una vez más ofrecerá una ficha técnica equilibrada a un buen precio.

Este es el aspecto del Motorola Edge 70 Fusion

Una vez más ha sido Evan Blass quien ha desvelado estas imágenes, a las que les podemos dar toda credibilidad, si atendemos a sus anteriores filtraciones. No se trata solo de render, donde se puede ver el teléfono en cinco colores diferentes, como son verde turquesa, blanco azulado, morado, gris y un verde más eléctrico. Como os podéis imaginar, todos son colores Pantone, como ya acostumbra a ofrecer la firma de Lenovo.

Pero además ha compartido dos imágenes tipo Lifestyle que muestran el teléfono en manos de una usuaria, que nos brinda su aspecto en la acción real. En cualquier caso, viene a confirmar un diseño que se había dejado ver antes, y que, sobre todo, es muy parecido, casi calcado, al de otros tantos teléfonos de gama media de Motorola. Desde luego, la firma está siendo coherente con su diseño y llevándolo a todos sus modelos para dotarlos de identidad común, pero es verdad que pierden cierto atractivo al no haber un factor sorpresa en este aspecto.

Este nuevo teléfono tiene el nombre en clave Avenger, y es un perfecto gama media con unas prestaciones muy potentes. Y es que cuenta con el procesador Snapdragon 7 Gen 3, uno de los más potentes de la gama media. Y además, nos ofrece una memoria RAM de 8GB y 128GB o 256GB de almacenamiento interno, al menos eso es lo que esperamos en base a las diferentes filtraciones.

Uno de los puntos fuertes lo vamos a encontrar en la batería, que tendrá una gran capacidad de 7000mAh, así como una potente carga de 68W. Sobre la pantalla, tendrá un panel AMOLED, por lo que podemos esperar la máxima calidad. Su diagonal será de 6,78 pulgadas, y la resolución de 1.5K. Su tasa de refresco será muy elevada, de 144 Hz, mientras que el brillo máximo es de 5200 nits, y será compatible con HDR10+.

En cuanto a la cámara de fotos, podemos esperar un sensor principal de 50 megapíxeles y firmado por Sony, concretamente un LYTIA. Mientras que la cámara selfie será de 32 megapíxeles. Por último, se espera que cuente con Android 16 y la máxima resistencia de grado militar, MIL-STD-810H. Así como frente al agua y al polvo en su máxima expresión, con las certificaciones IP68 e IP69.