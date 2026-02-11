Esta sería la enorme batería de los Oppo Find X10

Los Oppo Find X10 ya asoman en el horizonte, y lo primero que conocemos de ellos nos parece sencillamente espectacular. Tiene que ver con la capacidad de sus baterías, y si la de sus predecesores ya era elevada, recordemos que contaban con 7025 mAh, en esta ocasión, el aumento de la capacidad la va a convertir sencillamente en la más grande que podamos encontrar en un buque insignia. Y es que, como sabéis, las baterías gigantes suelen ser más propias de móviles de gama media premium o gama alta sin más.

Filtrada la capacidad de su batería

Se trata de una filtración bastante fiable, y es que proviene de Digital Chat Station, el filtrador con mejor reputación del mercado chino. En sus palabras, el nuevo tope de gama de Oppo tendrá una batería de nada menos que 8500mAh, lo que es prácticamente un 20 % más que la capacidad que tenía la batería de su predecesor. Y desde luego es una capacidad que no hemos visto en ningún tope de gama del nivel del Oppo. Esto por supuesto, se conseguirá manteniendo un grosor y peso contenidos, a pesar de la enorme capacidad.

Los OPPO Find X9 y Find X9 Pro llegan a España | OPPO

Según el filtrador, Oppo acaba de comenzar la producción de su nuevo tope de gama, con una batería con diseño de doble celda. Cada una de las celdas tiene una capacidad de 4190 mAh, por lo que la capacidad nominal es de 8380 mAh, y como es obvio, se anunciará con esos 8500mAh. Sobre la carga rápida, se espera que aumente la potencia respecto de los Find X9. Y es que mientras que aquellos tenían una de 80W, en este caso llegará hasta los 100W, un extra de potencia para poder mantener más o menos los mismos tiempos de carga a pesar del aumento de la capacidad.

Una auténtica bestia

Todo lo que vamos conociendo de los Find X10 suena a enorme y extravagante. Y es que la cámara de fotos va a contar con una de las combinaciones más salvajes del mercado. y es que llegará con dos sensores de 200 megapíxeles, el principal y un telefoto de periscopio, que convertirán a su cámara en una de las más capaces del mercado en términos de resolución.

Un móvil que presumirá de una potencia extraordinaria, como la que le brindará el nuevo procesador MediaTek Dimensity 9600, todavía por presentarse, pero que, como en sus predecesores, brindará la mayor potencia gráfica a un móvil Android, siendo este uno de sus puntos fuertes. Todavía hay tiempo por delante para que estos datos se vayan confirmando.

Ya que la nueva gama de los Oppo Find X10 se debería presentar a finales de este año, porque recordemos que, de momento, en el horizonte inmediato hay otros dos modelos que están más cerca de presentarse. Hablamos de los Oppo Find X9 Ultra y Find X9s, este último será una versión más compacta de estos topes de gama, con una pantalla de unas 6,3 pulgadas.