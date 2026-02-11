Anticipan los precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max: hay buenas noticias

Este año Apple cambiará por primera vez su estrategia de lanzamientos, y no nos referimos a un pequeño retraso, como ocurrió durante la pandemia, sino a un cambio drástico en los lanzamientos de la gama de iPhone, que se va a ver alterada claramente por la irrupción del primer plegable de la firma californiana. Y es que este lanzamiento estrella va a partir en dos la keynote de presentación de los nuevos iPhone 18. Ahora se han filtrado los precios de la nueva gama, y para ver cómo está el mercado, podemos decir que son buenas noticias.

¿Cuánto van a costar aproximadamente?

Más que una filtración, la información proviene de un analista, que ha hecho su predicción sobre lo que podrían costar los nuevos teléfonos de Apple. Hablamos de uno de los más destacados cuando se habla de los californianos, como es Jeff Pu. Y la información es bastante breve, pero a la vez esclarecedora. Y es que asegura que el precio de la nueva generación, los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, va a ser el mismo de sus predecesores, los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max.

Esto en un contexto de carestía generalizada por la crisis de la memoria RAM provocada por la expansión salvaje de la IA, es una gran noticia. Según el analista, Apple se ha centrado en la gestión de los costes para que sus teléfonos no tengan que ser más caros como consecuencia de la inestabilidad de la cadena de suministro, muy expuesta a la inflación que genera la gran demanda de memorias.

Según Pu, Apple habría estado negociando con Samsung y SK Hynix, sus principales proveedores, para mantener los costes lo más ajustados posible. Y no hablamos solo de memoria, sino también de otros componentes esenciales, como las pantallas o los sensores de cámara, que con un ajuste de costes puede equilibrar la balanza global que termina conformando el precio de los smartphones de Apple.

Respecto de su lanzamiento, como os contábamos, parece que Apple va a optar este año por un calendario muy diferente del habitual. Tanto es así que no se lanzarán los tres iPhone 18 en septiembre. Sino que el iPhone 18 estándar pasaría a presentarse a comienzos de 2027, junto al iPhone 17e. Todo ello para acomodar el próximo mes de septiembre el lanzamiento del primer iPhone plegable, un hito en la industria que va a revolucionar este segmento.

Por tanto, la gama de iPhone crecerá, y eso conlleva replantearse la manera en que se presentan los dispositivos. Y la realidad es que el iPhone 18 y sus sucesores serán probablemente los modelos que menos novedades relevantes reciban, y por tanto no acapararán tanta atención como los modelos Pro. De ahí que Apple se vea obligada a dividir los lanzamientos, algo que seguramente también beneficie al lanzamiento del iPhone 20, que se espera para el año que viene como el gran modelo de aniversario de la marca, saltándose a los iPhone 19.