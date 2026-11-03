El Oppo A7 Pro 5G se estrena en España con una batería muy generosa

La gama de móviles accesibles está sufriendo en sus propias carnes los rigores de la presión de los precios de la memoria. Cada vez va a ser más difícil encontrar móviles baratos, y por eso ahora los fabricantes se están volcando en modelos de gama media más premium, que ofrecen mejores márgenes y, por tanto, no sienten tanto el impacto de los precios de la memoria, que ya es el componente más caro de los smartphones. Este nuevo Oppo A7 Pro 5G que llega a España se sitúa en una gama media bastante equilibrada, tirando a premium, y sin duda es de esos teléfonos que personifican la nueva normalidad del sector.

Precio y disponibilidad

La nueva gama media de Oppo llega a España con un precio de 449 euros hasta el 30 de noviembre, a partir de entonces será de 499 euros. Por lo que es un terminal de gama media más cerca de los modelos premium, aunque no se refleje como tal en la ficha técnica. Este se estrena con colores Shine Titanium y Surfing Blue. Este modelo llega en una sola versión de 6 GB + 256 GB.

Oppo A7 Pro 5G | Oppo

Ficha técnica del Oppo A7 Pro 5G

El nuevo teléfono se estrena en nuestro país con unas dimensiones de alto 159.08 mm x ancho de 75.81 mm, grosor de 8.80 mm y un peso de 205 g. Por lo que, a pesar de su gran batería, es razonablemente delgado y liviano. En términos de pantalla, nos ofrece un panel AMOLED con una diagonal de 6,57 pulgadas, que cuenta con una resolución Full HD+, en este caso de 2372 x 1080 píxeles.

Tiene detalles de calidad como una tasa de refresco adaptativa, que va desde 1 Hz a 120 Hz; son detalles más comunes en móviles de alta gama. Esta tiene un brillo de hasta 800 nits. El procesador es muy solvente, hablamos de un MediaTek Dimensity 6360 MAX, que rinde perfectamente en todas las áreas del teléfono y, además, nos brinda conectividad 5G. A este, como veíamos antes, le acompañan 6 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, un poco justo en lo primero y muy bien dotado en lo segundo.

Nuevo Oppo A7 Pro 5G | Oppo

En términos de cámara, nos ofrece una configuración de dos sensores traseros, el principal con una resolución de 50 megapíxeles, con una lente de 5 elementos. El sensor secundario es muy básico, es monocromo de 2 megapíxeles y suele ayudar en las tareas de composición de retratos. Eso sí, la cámara selfie es de alta resolución, nada menos que de 50 megapíxeles, de las más grandes del mercado. Puede grabar vídeo en resolución 2.5K.

La batería, sin duda alguna, es uno de los aspectos más importantes, si no el que más, de este teléfono, y que seguramente sea la característica por la que muchos se decidan a hacerse con este smartphone. Y es que hablamos de una capacidad de nada menos que 8000 mAh, muy por encima de la media, que suele llevar baterías de 5000 mAh. En este caso tiene carga de 45W SUPERVOOC, lo que permite reducir bastante los tiempos de carga para una batería tan grande.