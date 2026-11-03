DETECTADO EN DOS LOTES
Nueve intoxicados por norovirus tras comer navajas en Tarragona: cuáles son los síntomas y cómo se contagia este virus
La Generalitat ha informado de que el producto afectado ya ha sido retirado.
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Nueve personas han sufrido una gastroenteritis aguda después de consumir navajas contaminadas con norovirus en un restaurante del Camp de Tarragona. El episodio tuvo lugar el pasado mes de septiembre, pero la alerta sanitaria se ha comunicado ahora a través del sistema europeo de seguridad alimentaria.
Los análisis detectaron norovirus en dos lotes de navajas congeladas. El producto procedía de Andalucía y Portugal y había sido procesado en Terres de l'Ebre antes de distribuirse a distintos restaurantes de Cataluña. La Generalitat ha informado de que se ha completado la trazabilidad y de que el producto afectado ya ha sido retirado.
El norovirus es uno de los principales causantes de gastroenteritis y puede transmitirse a través de alimentos o agua contaminados, por contacto directo con una persona infectada o mediante superficies contaminadas. Sus síntomas más habituales son náuseas, vómitos, diarrea acuosa y dolor abdominal.
Las molestias suelen aparecer entre 12 y 48 horas después del contagio y, en la mayoría de los casos, desaparecen en uno o tres días. Aunque la infección suele ser leve, puede provocar deshidratación, especialmente en niños pequeños, personas mayores y pacientes con problemas de salud.
Para reducir el riesgo de infección, es importante cocinar bien los alimentos, mantener una correcta higiene de manos y evitar la contaminación cruzada en la cocina. También conviene limpiar las superficies y los utensilios que hayan estado en contacto con alimentos contaminados.
La alerta afecta a los lotes implicados en este episodio, no a todas las navajas que se comercializan. Por eso, no supone una advertencia general sobre el consumo de este molusco, sino una incidencia concreta cuyo producto afectado ya ha sido retirado.
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