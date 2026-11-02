OPPO quiere conquistar la gama media con un móvil con cámara de 200 megapíxeles

OPPO está preparando una nueva generación de móviles con la que quiere seguir ganando terreno en la gama media. Y parece que el fabricante chino tiene una propuesta de lo más interesante entre manos.

Hablamos del OPPO Reno 17 Pro, un teléfono que podría presumir de una cámara principal de 200 megapíxeles y una batería de 7.000 mAh, dos características que apuntan a convertirse en sus grandes argumentos de venta.

La compañía ya ha confirmado que presentará la familia OPPO Reno 17durante el próximo mes de noviembre, aunque todavía no ha anunciado una fecha concreta. Además, estos teléfonos no llegarán solos, puesto que la firma aprovechará la ocasión para dar a conocer una nueva tablet y un reloj inteligente.

El OPPO Reno 17 Pro apunta a ser uno de los móviles más interesantes para los amantes de la fotografía

Comenzaremos hablando del OPPO Reno 17, que promete un apartado fotográfico de escándalo. Según las últimas filtraciones, este teléfono contaría con un sensor principal de 200 megapíxeles acompañado de un sistema de estabilización tipo gimbal, una combinación que promete mejorar los resultados tanto en fotografías como en grabaciones de vídeo.

A esto habría que sumarle un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de otros 50 megapíxeles. Tampoco se quedaría corto en la cámara frontal, ya que los rumores apuntan a una cámara frontal de 50 megapíxeles.

Eso sí, estamos ante rumores y filtraciones, por lo que habrá que esperar a confirmación por parte de la marca. Aunque apunta a que la cámara del OPPO Reno 17 estará a la altura de los más exigentes.

Nuevo Oppo Reno 16 | Oppo

Y lo cierto es que esta apuesta tiene bastante sentido. OPPO lleva varias generaciones poniendo especial atención en la fotografía, el procesamiento de imagen y la reproducción de los tonos de piel. Y el OPPO Reno 17 será su caballo de batalla en este aspecto dentro de la gama media.

Por otro lado, todo apunta a que el fabricante también apostará por una autonomía sobresaliente gracias a una batería de 7.000 mAh, una capacidad que supera ampliamente los 5.000 mAh habituales en numerosos móviles.

En cuanto a su pantalla, las filtraciones hablan de un panel OLED plano de 6,32 pulgadas, resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Pasando a la potencia bruta, al levantar el capó nos encontraríamos un procesador MediaTek Dimensity 8550 Super, aunque todavía no hay confirmación oficial sobre este componente ni sobre las diferentes configuraciones de memoria.

¿No te parece suficiente? La propia OPPO ha confirmado que también presentarán la OPPO Pad Air 6 y el OPPO Watch 5, dos dispositivos con los que la marca ampliará su ecosistema. Lo cierto es que apenas hay información sobre estos modelos, pero teniendo en cuenta que el próximo 11 de noviembre es el Día del Soltero en China, un evento equivalente al Black Friday, podría ser el momento perfecto para que OPPO anuncie sus novedades.El OPPO Reno 17 Pro apunta a ser uno de los móviles más interesantes para los amantes de la fotografía