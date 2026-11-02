One UI 9 llega a más móviles Samsung Galaxy: estos son los nuevos modelos que reciben Android 17

Samsung continúa avanzando con el lanzamiento de One UI 9, su nueva capa de personalización basada en Android 17. Tras comenzar su distribución en septiembre con los Galaxy S26 y ampliar posteriormente la disponibilidad a otros dispositivos de gama alta, la compañía está llevando ahora esta actualización a un número cada vez mayor de móviles de gama media y de entrada.

Y traemos buenas noticias si tienes un Samsung Galaxy A55, Galaxy A35, Galaxy A17 y Galaxy A16, ya que han comenzado a recibir la versión estable de One UI 9 para que disfrutes de todas sus novedades.

Los móviles Samsung Galaxy que ya reciben One UI 9

La lista de dispositivos que han comenzado a recibir Android 17 continúa creciendo. A continuación, dejamos los modelos de las diferentes familias Galaxy para los que se ha comunicado el despliegue de One UI 9 estable. En algunos casos, la actualización todavía está limitada a determinados mercados.

¿Qué podemos esperar del Samsung Galaxy S25 Edge anunciado ayer? |

Gama Galaxy S

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Gama Galaxy Z

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Gama Galaxy A

Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A37

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A27

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A16 4G

Gama Galaxy M

Samsung Galaxy M35 5G

Samsung Galaxy M16

Cómo comprobar si tu Samsung Galaxy ya puede instalar Android 17

Si tienes alguno de los móviles mencionados anteriormente, no es necesario esperar a recibir una notificación automática. Puedes comprobar manualmente si One UI 9 ya está disponible siguiendo estos pasos:

Abre los Ajustes de tu móvil Samsung Galaxy. Accede al apartado Actualización de software. Pulsa en Descargar e instalar. Si aparece One UI 9, sigue las instrucciones para completar la actualización.

En caso de que todavía no aparezca la actualización, no significa necesariamente que tu móvil haya quedado fuera de los planes de Samsung. Es posible que la compañía todavía no haya habilitado la descarga para tu región u operador. Así que tendrás que tener un poco de paciencia.