El protector de la pantalla plegable del iPhone Duo se puede reemplazar, ¿sabes cuánto cuesta?

No cabe duda de que es la sensación tecnológica del año, el reciente iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la marca, que ha causado sensación por su diseño ultraancho y algunas animaciones que a muchos les han entrado por los ojos. Como ya pasó con los plegables de Samsung, el nuevo iPhone Duo cuenta con un protector de pantalla, que como bien dice su nombre, evita que una pantalla tan frágil como esta pueda sufrir desperfectos fácilmente. Ahora sabemos que se puede reemplazar, y que, como todo, tiene un precio.

¿Cuánto cuesta cambiar ese protector?

Según las tablas de costes de distintos servicios para el iPhone Duo, se entienden pequeñas reparaciones habituales, se detalla que el cambio del protector mate de la pantalla externa, es de 19,99 dólares, que está bastante bien, si tienes AppleCare. En el caso de roturas de cristales traseros, o su reparación, habría que abonar 29 dólares para cubrirlos con una nueva carcasa.

Mientras que para cambiar la pantalla plegable, lo que es el protector de la pantalla plegable, tendremos que pagar 99 dólares, hablamos simplemente de un protector. Y por último, daños accidentales serán 99 dólares y la protección contra robo o pérdida asciende a 149 dólares. Lo que parece real es que este protector de la pantalla plegable va a ser algo real, eso sí, la clave aquí no es que lo sea, sino que sea posible hacerlo por uno mismo, sin la necesidad de llevarlo a un servicio técnico de Apple, o a un tercero.

Eso no se especifica, y lógicamente, es algo que iremos conociendo en las próximas semanas y sobre todo meses a medida que se deteriora el protector. Para que os hagáis una idea, tengo un plegable Samsung, de hace ya cuatro años, que cada seis meses debería reemplazar el protector de la pantalla plegable. Sí, el primer cambio fue gratis, pero el resto me costaron 25 euros cada uno, este gasto cada seis meses aproximadamente.

Finalmente, decidí quitar yo mismo el protector, y no reemplazarlo, dejando la pantalla desnuda. Desde entonces no ha sufrido daño alguno, y lo mejor, la pantalla se ve mucho mejor, con más brillo y colores más vibrantes. Los fabricantes siempre te dirán que es esencial ese protector, pero hay que tener en cuenta que lo bueno de la pantalla plegable es que va protegida normalmente al estar plegada.

Veremos si en este caso Apple ofrece el cambio a un precio más razonable, o se extiende el cambio en casa o por parte de algún tercero de este componente. Y es que es verdad, que montar uno de estos protectores por nuestra cuenta puede terminar en fiasco, sobre todo por lo fácil que es que se llene de burbujas de aire. Pero eso ya es elección de cada uno, y esperamos que sí, que los usuarios de estos móviles, puedan elegir cómo reparar su iPhone Duo.