Problemas con el iPhone 17 Air en España: solo será compatible con eSIM

Es un secreto a voces que Apple va a presentar muy pronto un teléfono ultra delgado y que quiere competir de tú a tú con el Samsung Galaxy S25 Edge. Hablamos del iPhone 17 Air, un equipo del que ya han corrido ríos de tinta.

Y a una semana de su presentación, nos hemos enterado de que la compañía prepara el lanzamiento del iPhone 17 Air sin bandeja para tarjetas SIM físicas, lo que significa que en España, y en la mayoría de países europeos, únicamente funcionará con eSIM.

El iPhone 17 Air solo se venderá con versión eSIM en España

Hay que tener en cuenta que la fuente de la información es MacRumors, un medio de gran prestigio y que cuenta con un bagaje de aciertos en sus publicaciones, por lo que podemos dar total veracidad a la información.

Y según fuentes cercanas a la compañía, parece que Apple ya está preparando a los empleados de Europa ante la llegada de este modelo con tarjeta eSIM. Como explican en la publicación del citado medio “los empleados minoristas de los distribuidores autorizados de Apple en la UE deben completar un curso de capacitación relacionado con los iPhone con soporte eSIM antes del viernes 5 de septiembre. Hay 27 países en la UE , como Francia, Alemania, Italia, España y los Países Bajos.”

Unos iPhone con iOS 17 | Apple

De esta manera, los empleados de Apple en España y otros países han recibido un curo a través de la app oficial para trabajadores de la compañía. ¿El objetivo? Que comprendan perfectamente cómo funciona el sistema eSIM del iPhone 17 Air ante su llegada a Europa.

No hace falta recordar que Apple tiene programado un evento de presentación para el próximo día 9 de septiembre y que seguramente será la fecha elegida para mostrar a sus nuevos iPhone 17, iPhon 17 Pro, iPhon 17 Air y iPhone 17 Pro Max.

No parece que el resto de modelos vayan a llegar con versión eSIM, también normal ya que la razón por la que Apple va a hacer este movimiento tan arriesgado en Europa, es que no tiene otra opción si quiere mantener el grosor tan minimalista del iPhone 17 Air.

En Estados Unidos, los iPhone 14 ya fueron los primeros en prescindir por completo de la ranura SIM, y desde entonces los modelos siguientes dependen únicamente de la tecnología eSIM. Hasta ahora, Europa se mantenía como un terreno en el que las dos opciones convivían, pero todo apunta a que con el iPhone 17 Air este equilibrio se romperá…