Apple podría lanzar un iPhone de 7 pulgadas por su 20 aniversario

El año que viene se celebrará un aniversario que a muchos nos va a dar cierto vértigo, porque lo vivimos como algo revolucionario. Se trata del 20 aniversario del lanzamiento del primer iPhone, el que se ha conocido a posteriori como el iPhone 2G, lanzado en 2007. Y parece que Apple quiere celebrarlo por todo lo alto con su iPhone más grande. Un teléfono que promete ser más grande que nunca y que, por tanto, puede convertir al futuro modelo Pro Max en algo bastante parecido a una tableta.

Así será el iPhone más grande de la historia, con permiso del iPhone Ultra plegable

La información proviene de un filtrador con una excelente reputación, seguramente el más valorado del mercado chino, como es Digital Chat Station. Este asegura que Apple ya está probando una pantalla con un tamaño de 6,96 pulgadas, que se utilizaría en el iPhone 20 Pro Max, que sería el modelo más avanzado del iPhone del 20 aniversario.

Se había especulado mucho con que Apple estaba preparando algo especial, y vaya si parece que lo va a ser si opta por un móvil aún más grande. Es verdad que se trata de 0,06 pulgadas más que la pantalla del actual iPhone 17 Pro Max, pero técnicamente se convierte en el iPhone más grande de la historia, más allá del iPhone Ultra que prepara la marca con un panel plegable.

El nuevo modelo tendría una pantalla con la misma relación de aspecto del modelo actual, por lo que los cambios seguramente los veamos en el tamaño de los biseles, que podrían ser incluso más delgados para darle más espacio a la diagonal de la pantalla, y es que esas 0,06 pulgadas no son para nada un gran aumento de pantalla, y desde luego es algo que notaremos más relacionado con pequeños cambios en el diseño, que para muchos serán imperceptibles.

Pero la realidad es esa, que la pantalla del próximo iPhone de gran formato rozará las 7 pulgadas. Respecto de otros modelos, se espera que tanto el iPhone 20 Pro como el iPhone 20 Pro Max puedan ofrecernos un Face ID bajo la pantalla, lo que reduciría el tamaño de la isla dinámica.También mejoraría la protección de Ceramic Shield y, por último, un aspecto esencial, el de la propia batería de estos teléfonos. Que en el caso de este modelo más grande podría llegar a ser de 6000 mAh.

Ahora bien, falta por saber si Apple da el paso y se salta a los iPhone 19 para que el año que viene sus nuevos teléfonos se denominen con el 20, que celebra esos 20 años después del lanzamiento del primer iPhone. Todo hace indicar que sí, que Apple no dejará pasar ese evento sin lanzar el esperado iPhone 20, que nos recordará a muchos que somos 20 años más viejos, pero también que entonces el mundo de la telefonía cambió para siempre.