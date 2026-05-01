Samsung podría sorprender con un Galaxy S27 Pro

Aunque todavía queda mucho para la presentación de los Samsung Galaxy S27 Series, poco a poco se van revelando nuevos secretos. Sin ir más lejos, sabemos que el Samsung Galaxy S27 podría estrenar por fin una batería a la altura. Y ahora os queremos hablar de un posible Samsung Galaxy S27 Pro con el que el fabricante nos querría sorprender.

De esta manera, la próxima familia S27 de Samsung contaría con 4 modelos: los Samsung Galaxy S27 y Galaxy S27 Plus, además del nuevo Samsung Galaxy S27 Pro justo por debajo del Samsung Galaxy S27 Ultra.

Qué sabemos del Samsung Galaxy S27

Como te hemos dicho, falta mucho para que llegue esta nueva generación, que será presentada en enero de 2027. Pero, si las últimas filtraciones van bien encaminadas, la serie Galaxy S27 podría llegar con una sorpresa importante bajo el brazo: un nuevo modelo Galaxy S27 Pro que se colocaría muy cerca del Samsung Galaxy S27 Ultra.

Según varios medios, Samsung apostará por dos líneas. Por un lado, los Samsung Galaxy S27 y Galaxy S27 Plus apostarían principalmente por el Exynos 2700, aunque en regiones concretas como Estados Unidos podrían dar el salto a un chip Snapdragon.

En cambio, el Samsung Galaxy S27 Ultra y el supuesto Galaxy S27 Pro llegarían con procesadores Snapdragon en todos los mercados. Ojo, que este posible SamsungGalaxy S27 Pro no sería un simple modelo intermedio con algún recorte para justificar su existencia.

Según la filtración, Samsung estaría trabajando en un móvil con prestaciones muy similares a las del Samsung Galaxy Ultra, pero sin S Pen. Es decir, una especie de Samsung Galaxy S27 Ultra para quienes quieren lo mejor de Samsung en pantalla, cámaras, potencia y tecnologías avanzadas, pero no necesitan el lápiz óptico integrado.

La razón de este movimiento tiene mucho sentido. El Samsung Galaxy S Ultra siempre ha sido el buque insignia total de Samsung, pero también arrastra una herencia muy concreta desde la desaparición de los Galaxy Note: el S Pen. Para muchos usuarios es una herramienta diferencial, pero para otros simplemente ocupa espacio, encarece el producto y no forma parte de su uso diario.

Y un Galaxy S27 Pro podría cubrir justo ese hueco: ofrecer una experiencia de gama altísima, pero prescindiendo del S-Peny, quizá, con un precio algo más ajustado. Por último, el informe señala que este modelo podría ser ligeramente más compacto que el Ultra, con una pantalla 0,1 pulgadas más pequeña.

Como te hemos indicado, todavía queda mucho camino para que la familia Galaxy S27 Series sea oficial, por lo que habrá que tener paciencia mientras tanto. Sencillamente, hasta que Samsung no los presente, no podemos confirmar ninguna información.