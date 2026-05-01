Nuevos Motorola G37, G47 y G87: la gama media vuelve a ser asequible

Motorola ha sido el gran protagonista de la semana con el aluvión de novedades. Pero nos faltaba hablar de su renovada gama moto g, que recupera la esencia de la marca para posicionar la gama media como un producto más asequible. Hablamos de los nuevos Moto G37, Moto G37 Power y Moto G47, tres teléfonos que ofrecen una relación calidad precio muy difícil de batir.

Así son los nuevos Moto G37, Moto G37 Power y Moto G47

En todos los modelos, diseño gana protagonismo gracias a la colaboración con Pantone, con colores llamativos y un acabado más cuidado de lo habitual en esta gama.

Por otro, los tres modelos apuestan por una construcción resistente, con certificación MIL-STD-810H, protección IP64 frente a salpicaduras y polvo, y cristal Corning Gorilla Glass 7i para mejorar la protección ante caídas y arañazos.

Moto G37

El Moto G37 es el modelo más sencillo de esta nueva familia, aunque mantiene una apuesta estética bastante cuidada para su rango de precio, con colores desarrollados junto a Pantone y opciones como PANTONE Nautical Blue, PANTONE Fuchsia Red e Impenetrable.

Moto G | Motorola

Pasando a la pantalla del Moto G37, cuenta con un panel de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz. A esto se suma sonido estéreo con Dolby Atmos, Hi-Res Audio y Volume Boost, por lo que será un móvil perfecto para consumir contenidos multimedia

En el interior encontramos un procesador MediaTek Dimensity 6300 con conectividad 5G, acompañado por configuraciones de 4 GB u 8 GB de RAM, además de tecnología RAM Boost para ampliar la memoria de forma virtual usando parte del almacenamiento interno. En cuanto a capacidad, habrá versiones de 128 GB y 256 GB.

La cámara principal es de 50 megapíxeles con tecnología Quad Pixel, acompañada de un segundo sensor de 8 MP. Cerramos con una batería de 5.200 mAh y cuenta con carga rápida TurboPower de 20 W.

En cuanto al precio, el Moto G37 partirá de 249 euros en su versión con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La variante con 4 GB y 256 GB subirá hasta los 269 euros, mientras que la versión con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento tendrá un precio de 309 euros.

Moto G37 Power

El Moto G37 Power comparte buena parte del ADN del Moto G37, pero tiene una diferencia fundamental: su batería de 7.000 mAh que promete una autonomía sorprendente. Y ojo, que llega con carga rápida TurboPower de 30 W.

El Motorola G37 Power partirá de 259 euros en su versión con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La configuración con 4 GB y 256 GB costará 279 euros, mientras que la variante con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento subirá hasta los 319 euros.

Moto G47

Cerramos con El Moto G47, que es el modelo más completo de estos tres nuevos teléfonos. A nivel de diseño, mantiene el lenguaje visual de la familia, con acabados llamativos y colores Pantone como Nautical Blue, Fuchsia Red e Impenetrable.

Como sus hermanos, también cuenta con protección IP64, certificación MIL-STD-810H y cristal Corning Gorilla Glass 7i. Igual que comparte la misma pantalla, procesador y RAM que el resto de miembros.

Moto G | Motorola

La gran diferencia del Moto G47 está en la cámara. Aquí Motorola sube el listón con un sensor principal de 108 megapíxeles, acompañado por una lente Macro Vision. Llega acompañada, eso sí, del mismo sensor secundario de 8 MP. La batería es de 5.200 mAh, la misma capacidad que encontramos en el Moto G37, con carga rápida TurboPower de 20 W.

El Motorola G47 se venderá en una configuración con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por 319 euros.