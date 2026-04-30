El moto g87 ya es oficial: cámara de 200 megapíxeles y resistencia extrema a precio comedido

Seguimos con todas las presentaciones de Motorola, ya que la firma ha vitaminado su línea de teléfonos con todo tipo de modelos. Y ahora le toca el turno al Motorola moto g87, un modelo que apunta maneras.

¿Sus principales armas? Una cámara principal de 200 megapíxeles, una pantalla Extreme AMOLED de gran tamaño, sonido mejorado, batería para todo el día y un nivel de resistencia poco habitual en este segmento.

Ficha técnica del Moto g87

El Motorola moto g87 apuesta por un diseño cuidado, con acabados disponibles en tres colores seleccionados por Pantone, algo que ya se ha convertido en una de las señas de identidad de la marca en sus últimos lanzamientos. Y resistencia no le faltará, ya que el Motorola moto g87 cuenta con protección Corning Gorilla Glass 7i, pensada para mejorar el comportamiento frente a caídas y arañazos.

Además, incorpora certificaciones IP66, IP68 e IP69, por lo que ofrece protección frente al polvo y al agua incluso en condiciones más exigentes de lo habitual. A esto se suma la certificación militar MIL-STD-810H, que deja claro que este teléfono lo aguanta todo.

Pasando a la pantalla del Moto G87, el terminal cuenta con un panel Extreme AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K. También cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz para brindar la mejor experiencia. Y ojo, que el apartado sonoro apunta maneras. Para ello, el moto g87 ofrece hasta un 280% más potencia de audio respecto a la generación anterior, integra altavoces estéreo, es compatible con Dolby Atmos y cuenta con certificación Hi-Res Audio.

Moto g87 | Motorola

Respecto a su potencia bruta, este Motorola moto g87 presume de un procesador MediaTek Dimensity 6400, y el terminal estará disponible con hasta 12 GB de RAM, aunque Motorola también apuesta por RAM Boost para ampliar la memoria de forma virtual hasta los 24 GB.

La cámara del nuevo Motorola moto g87 pinta muy bien. Para ello, sorprende por un apartado fotográfico encabezado por un sensor principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica de imagen.El sistema se completa con un ultra gran angular de 8 megapíxeles, y una cámara de 32 megapíxeles para selfies y videollamadas en el frontal.

Cerramos con la autonomía, y donde el Motorola moto g87 cuenta con una batería de 5.200 mAh, con carga rápida TurboPower de 30 W.

Precio y disponibilidad

El nuevo Motorola moto g87 llegará a Europa en las próximas semanas y estará disponible en dos configuraciones. La versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento tendrá un precio de 399 euros, mientras que el modelo con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento subirá hasta los 469 euros.