El Redmi K100 es oficial: una auténtica bestia con batería de 10.000 mAh

Redmi ha presentado esta semana su móvil más potente de este 2026, y uno de sus tope de gama de cara a 2027. Y es que se trata del modelo más avanzado de la gama K, que representa lo más avanzado de la marca asequible de Xiaomi. Un terminal que sin duda alguna destaca por una batería fuera de lo común, que dobla la capacidad de la media de smartphones del mercado, y todo ello manteniendo un peso y grosor como el de cualquier otro teléfono inteligente.

Así es la nueva bestia de Redmi

Estamos ante un móvil de auténtica alta gama, empezando por su potente procesador, que es un Snapdragon 8 Elite, aunque hay que decir que Redmi no especifica si es de la Gen 5 o 6, deberíamos presuponer que se trata de esta última, que es la que se ha estrenado recientemente en numerosos móviles de alta gama. A este le acompañan hasta 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

Nuevo Redmi K100 | Redmi

Su pantalla de 6,83 pulgadas de diagonal cuenta con tecnología AMOLED, así como resolución de 2772x1280 píxeles, con una elevada tasa de refresco de 165 Hz. Por lo que nos ofrece una alta resolución acompañada de un movimiento extremadamente fluido. Y alcanza un brillo pico de 3.500 nits, lo que le permite ser visualizada con mucha claridad incluso en los entornos más luminosos, como bajo la luz del sol.

La cámara de fotos cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles Light Hunter 800 con un tamaño de 1/1.55", apertura supergrande f/1.68, píxeles fusionados de 2.0 μm, lente 6P y rango dinámico de 13.2 EV, así como estabilización óptica de imagen OIS de 3 ejes en bucle cerrado. Tiene una cámara ultra gran angular con una resolución de 8 megapíxeles, así como una cámara frontal de 20 megapíxeles.

Nuevo Redmi K100 | Redmi

Puede incluso grabar vídeo en resolución 8K a 30 fps. La batería es su gran punto fuerte, con una enorme capacidad de 10.000 mAh, que además nos brinda una potencia de carga de 100 W HyperCharge. La carga inversa mediante cables es de 27 W. Tiene un lector de huellas ultrasónico debajo de la pantalla. La conectividad destaca por el Wifi 7, así como por el Bluetooth 5.4 o el GPS de doble banda. Además, el sonido destaca por su gran altavoz Bose integrado en el módulo de cámara.

Es compatible además con sonido Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio, Dolby Atmos. Tiene unas dimensiones de 162.91 mm de alto × 77.93 mm de ancho × 8.65 mm de grosor, no está nada mal para contar con una batería enorme. Llega con Android 17 de sistema operativo, bajo la capa HyperOS 4. Se estrena en China en dos versiones, la de 12 GB + 512 GB con un precio de 550 euros al cambio. Mientras que la de 16 GB + 512 GB cuesta unos 605 euros al cambio.