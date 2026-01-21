El Oppo Find X9 Ultra se filtra en imágenes reales con un enorme Kit teleobjetivo

La firma china está muy cerca de lanzar su móvil más avanzado, el Oppo Find X9 Ultra. Este tendrá la titánica misión de enfrentarse a colosos como los modelos Ultra de Xiaomi o Samsung, sobre todo en un apartado fotográfico donde Oppo cada vez se encuentra más fuerte. En el último año hemos visto cómo se han puesto de moda los teleobjetivos físicos, que se acoplan a las lentes de la cámara del teléfono, para brindarnos un Zoom óptico casi de grado profesional. Y por eso mismo parece que va a seguir apostando con su nuevo tope de gama.

Primeras fotos del Oppo Find X9 Ultra con su aspecto real

El teléfono parece estar ya en sus últimas fases de desarrollo, y los ingenieros de la firma china están probando las bondades de su cámara de fotos, que sin duda será el principal reclamo de este smartphone. Ha sido un filtrado en la red social china Weibo quien ha compartido las imágenes de la cámara del Oppo Find X9 Ultra en acción.

En las imágenes se puede observar que el teléfono cuenta con una carcasa que se utiliza para acoplar este enorme teleobjetivo, y de paso imaginamos, también para ocultar el verdadero diseño del futuro tope de gama de Oppo. En una de las imágenes puede apreciarse que la funda de color blanco cuenta también con un Grip para poder agarrar mejor el teléfono, de una manera similar a la de las cámaras de fotos digitales.

Y que también esta funda cuenta con varios botones para complementar la acción. Por otro lado, en la imagen se puede observar también que el teleobjetivo que se acopla en la funda es de 300mm, por lo que desde luego el poder de magnificación será considerable con él instalado, y lo mejor, sin perder calidad de imagen, ya que se obtiene todo mediante las lentes y sin tener que recurrir a tecnologías híbridas o digitales.

El teléfono no muestra muchos más detalles, además de estar encendido y con la app de cámara abierta, podemos apreciar que su pantalla es totalmente plana. La distancia focal de 300mm será la más grande del mercado para un smartphone, por lo que los resultados fotográficos estarán a la altura de una cámara semi profesional en este sentido. Y es que el hardware del Oppo Find X9 Ultra también va a contribuir a que esas fotos sean extremadamente buenas.

Ya que se espera que este teléfono cuenta con nada menos que dos sensores teleobjetivo, uno de ellos de 200 megapíxeles con zoom óptico de 3x, así como uno de 50 megapíxeles con un zoom óptico de 10x. Un móvil que podría presentarse el próximo mes de febrero, con motivo del año nuevo chino, o bien en el propio MWC de Barcelona que también se celebrará el próximo mes. Una cita donde Oppo suele ofrecer importantes novedades. Sin duda alguna será uno de los móviles de referencia en los próximos meses en el mercado.