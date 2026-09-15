Oppo lanza una batería ultrafina en colores llamativos e integrada en ColorOS

Las baterías externas son el accesorio perfecto para nuestros móviles, y sin duda en el caso de la que ha lanzado hoy Oppo lo es por dos razones principalmente. Por su diseño ultrafino y ligero, y por una combinación de colores llamativa, que se conjunta perfectamente con nuestros complementos o incluso con la ropa si queremos. Una batería de capacidad estándar, pero que destaca entre el resto por varios factores que vamos a conocer a continuación.

Ficha técnica de la Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000

Tras este kilométrico nombre hay una batería externa que nos permite tener siempre a mano la energía para nuestros dispositivos, y lo hace con cierto estilo y mucha comodidad. Como su nombre indica, se trata de una batería con una capacidad de 10000 mAh, que puede cargar dispositivos con una potencia máxima de 33 W. No está mal, hay otras más rápidas, pero hay muchas más lentas que esta batería. Desde luego, nos da una buena velocidad de carga si los dispositivos son compatibles.

Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000 | Oppo

Esta tiene un peso similar al de un móvil de 6,5 pulgadas, de 204 gramos, mientras que las dimensiones son de 110.6 x 70.6 x 18.1mm, ni dos centímetros de grosor, está bastante bien, la verdad, y es algo que vamos a agradecer de verdad cuando la llevemos en el bolsillo de la mochila. Es una batería que, como tantas otras, está adoptando las nuevas normativas de seguridad de los reguladores chinos.

Un aspecto muy interesante es que la batería es compatible con ColorOS, lo que quiere decir que desde el mismo smartphone de Oppo vamos a poder conocer información clave sobre esta batería, como el nivel de carga restante, así como la salud de la batería o ver en tiempo real la temperatura de esta, por lo que en ese aspecto los usuarios de móviles Oppo van a contar con un plus de integración con sus dispositivos.

Como no podía ser de otra forma, cuenta con tecnología SuperVOOC, así como con dos conectores USB tipo C de salida, y otro puerto USB tipo A, por lo que tenemos diferentes opciones para cargar rápidamente nuestros dispositivos con distintos tipos de puertos USB. Cada uno de los puertos puede entregar 33 W de potencia, aunque, como es habitual, si se utilizan todos a la vez, la potencia de salida cae y se reparte entre todos ellos.

Un aspecto que nos gusta es que cuenta con un modo de baja energía, que permite cargar también dispositivos como wearables que necesitan cargar con potencias bajas, porque de lo contrario no podríamos cargarlos con la batería externa. La batería se pone a la venta en China este mismo mes, el 22 de septiembre, justo el día que llegan al mercado los esperados Oppo Find X10.