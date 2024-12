One UI 7 estrenará un ajuste para alargar la vida de tu móvil Samsung

Hay muchísima expectación por lo que pueda presentar en apenas un mes Samsung en su primer evento Unpacked del año. Porque esta vez las estrellas de la presentación no van a ser solo los nuevos Galaxy S25 Ultra, sino que también vamos a poder conocer una nueva versión de la capa de personalización de los coreanos, por primera vez en un mes de enero. Algo que es así porque todo hace indicar que esta actualización será la más revolucionaria de la historia de esta capa, o al menos una de las más importantes. Hoy hemos conocido una novedad que nos parece genial, y que permitirá alargar la vida útil de nuestro teléfono.

Un ajuste para que nuestro móvil sufra menos

Eso es lo que hemos conocido ahora gracias a algunos, que han tenido oportunidad de utilizar la nueva capa de Samsung en el día a día. Como sabéis, esta se encuentra en fase beta todavía, pero está siendo probada por aquellos usuarios que tienen acceso a ella. En esta ocasión la funcionalidad está relacionada directamente con la batería, y es similar a la introducida por otros fabricantes y por la propia Google en Android, para los Pixel 9. Se trata de una herramienta para limitar la carga del teléfono, con el objetivo de protegerla.

Las capturas de pantalla compartidas por estas personas nos muestran un área de los ajustes denominado Protección de batería, que ahora cuenta con nuevas funciones dentro del ajuste de protección máxima. Concretamente, nos va a permitir elegir si la batería se va a cargar a una capacidad máxima determinada, que nosotros elijamos. Podremos seleccionar si esta se carga hasta el 80%, como en el caso de los Pixel 9 y el ajuste que va a llegar con Android 15.

Pero en el caso de Samsung, irán más allá, y nos permitirán marcar hasta otros tres ajustes en este caso. Concretamente hablamos de ajustes para limitar la carga al 85%, 90% y 95%, por lo que la personalización de este aspecto va a ser máxima, como reza también en el nombre de este ajuste dentro de One UI 7.

Y es que, aunque no lo parezca, este tipo de limitaciones a la carga de las baterías es muy buena para alargar la vida de estas. Un móvil que todos los días se carga al 80% es probable que dure más años que uno que no lo hace. Y no lo decimos porque su hardware en general se vaya a degradar, pero sí puede hacerlo la batería con cargas constantes hasta el 100%.

Porque como se ha demostrado a lo largo de los años, ese 100% puede estar representado en el indicador de la batería en la pantalla, pero no en la capacidad real de la batería después de años de ciclos de carga, que pueden llegar a ser miles. Por tanto, esta es una función que sí, está demostrado que podrá alargar la vida de tu móvil Samsung, cuando esta actualización llegue al terminal a lo largo de 2025.