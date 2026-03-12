Los nuevos Realme 16 Pro estrenan las mejores cámaras de la gama media

El fabricante chino Realme ha lanzado un nuevo smartphone en el mercado español. Se trata de los nuevos Realme 16 Pro y 16 Pro+, dos terminales que destacan por ofrecer unas características propias de la gama alta en una franja de precio más bien orientada a la gama media. Un teléfono que llega con una cámara que destaca sobre todo lo demás, y que permitirá a quienes apuesten por ellos hacer fotografías que hasta ahora eran imposibles de conseguir en un teléfono de gama media.

Una cámara de 200 megapíxeles al frente

El Realme 16 Pro+ apuesta por una cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica. Sin duda, es una cifra que busca marcar distancias con sus competidores, permitiendo un nivel de detalle excepcional y un rango dinámico que nos facilitará la vida en condiciones lumínicas complicadas, que es donde la mayoría de cámaras de los smartphones no son capaces de dar la talla.

El diseño del Realme 16 Pro y 16 Pro+ | Realme

Su cámara nos ofrece un teleobjetivo periscópico con un zoom óptico de 3.5x a 10x, también basado en tecnología de estabilización óptica. Una de las tecnologías más llamativas de este teléfono es la de AI Portrait Glow, que no es otra cosa que un sistema de iluminación inteligente mediante IA que busca replicar una calidad de estudio. Gracias a ella las fotos van a cobrar un aspecto profesional, inédito en la gama media.

El potencial fotográfico del Realme 16 Pro y Pro+ | Realme

Una herramienta que equilibra la luz y la piel con precisión profesional, respetando los tonos naturales y evitando ese aspecto artificial de muchas fotos. Al trabajar junto al sensor de 200 megapíxeles, el sistema garantiza que la mejora de la luminosidad no comprometa la nitidez ni la fidelidad del color. Sin duda es este modelo Pro+ el que comanda la nueva gama que ahora llegará a España.

Toda la potencia de la IA para hacer las mejores fotos

La apuesta por la inteligencia artificial se extiende a lo largo de todo el sistema operativo de los nuevos Serie 16. Con herramientas como AI Photo Editor, que nos permite editar imágenes mediante comandos de voz o texto, o el AI Clip Creator, que nos brinda la posibilidad de generar contenido rápido para redes sociales.

También miman la productividad diaria gracias a AI Recording Summary. Que nos permite convertir notas de voz en información útil de forma automática. O AI Smart Framing, que analiza la escena en tiempo real para sugerir la mejor composición. Vibe Master Mode en los Realme 16 Pro nos va a animar a que podamos definir una identidad visual propia antes de disparar.

Realme mira directamente al nuevo iPhone 17e presentado hace unas semanas, frente al que su nuevo Realme 16 va a enfrentarse frontalmente en términos de cámara. Pero lo hace desde una perspectiva diferente, Realme ha decidido potenciar la cámara como una herramienta creativa de alto rendimiento. Los nuevos Realme 16 Pro y Pro+ están a punto de llegar a España.

De hecho será la próxima semana, el 17 de marzo, cuando los nuevos teléfonos de la marca aterricen en nuestro país con estas potentes cámaras de fotos. Junto a estas cámaras se espera un potente apartado técnico. En el que podemos esperar un procesador muy rápido, así como una batería de alta capacidad, por encima de la media en esta gama. Estamos convencidos de que se va a convertir en uno de los móviles más deseados de la gama media.

Una cámara que a nivel técnico nos ofrece las mejores prestaciones. como el sensor principal Samsung HP5 de 200 Megapíxeles, 1/1.56 pulgadas, F:1.8 con OIS y EIS. Un sensor de teleobjetivo periscópico: Samsung JN5 de 50 Megapíxeles, 1/2.75 pulgadas, F:2.8 con zoom óptico 3.5x y OIS. Una cámara gran angular: 8 Megapíxeles con campo de visión de 115,5 grados y autoenfoque. Una cámara frontal de 50 Megapíxeles, 1/2.88 pulgadas, y de F:2.4 para selfies de Hi-Res. Graba vídeo en 4K a 60 FPS con soporte HDR, mientras que presume de un algoritmo de seguimiento MainTrack.