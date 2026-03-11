Oppo consigue lo imposible y elimina la arruga de la pantalla de su plegable Find N6

Si hay algo que ha repelido a los detractores de los teléfonos plegables ha sido siempre la arruga que queda en la pantalla al desplegarse. Desde siempre, todos los plegables han dejado esa arruga más o menos visible, incluso en los modelos más modernos. Sabíamos que Apple había estado trabajando a destajo junto a Samsung para poder eliminarla en su primer plegable, que verá la luz en septiembre. Y ahora conocemos que se les ha adelantado Oppo, el gigante asiático que ahora ha mostrado por primera vez la pantalla plegable de su Oppo Find N6.

Una arruga de sensación cero

Así es como ha descrito Oppo la tecnología de su futuro plegable, ya que han estrenado una nueva bisagra que elimina ese molesto efecto de la pantalla arrugada. Esta no suele notarse con la pantalla encendida, pero sí al tacto, algo que ahora ya no va a ocurrir con este nuevo diseño de pantalla que según Oppo elimina esa arruga para siempre.

Para ello Oppo ha diseñado una bisagra de flexión de titanio de nueva generación, que se ha fabricado en un componente líquido impreso en 3D. La impresión líquida 3D es el secreto para conseguir este aspecto único de su pantalla. Tanto la bisagra como las placas de las alas de la bisagra se han fabricado en titanio de grado 5, mientras que es el diseño de gota de agua más amplio el que reduce al mínimo el plegado de la pantalla, y por tanto reduce ese estrés que termina por arrugar la pantalla.

Pero no solo ha reducido al mínimo el tamaño de la arruga, sino que también ha trabajado para que con el tiempo la pantalla resista a deformarse como lo vienen haciendo estas pantallas, que tras años de uso ven cómo la arruga se va pronunciando más. Pues con el nuevo diseño esto se reduce y se garantiza esa sensación cero de arruga durante mucho más tiempo. Sin duda alguna lo que ha mostrado hoy Oppo es una auténtica revolución dentro de los móviles plegables.

Y es que ya esperábamos para este año la llegada de los primeros plegables sin arruga en la pantalla, primero por parte de Samsung, que el próximo mes de julio podría presentar los nuevos Z Fold 8 sin ella, o bien una versión especial. Y en el mes de septiembre, con el iPhone Fold, aunque no está claro de momento el nombre, pero lo que es seguro es que la arruga de la pantalla también será una de las protagonistas, pero por su ausencia.

Han tenido que pasar 7 años para que el mercado plegable se deshaga por fin de la arruga, pero esto demuestra que hablamos de un desafío técnico como pocos. La semana que viene el Oppo Find N6 será presentado oficialmente, pero obviamente el fabricante chino está trabajando en darle la máxima difusión posible a este gran hito en el segmento. Sobre lo que se espera de este teléfono, su pantalla plegable contará con una diagonal de 8,62 pulgadas.

Mientras que la pantalla externa tendrá un tamaño de 6,62 pulgadas. Su potente procesador será el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el más potente del momento. Y su cámara principal ofrecerá un sensor de 200 megapíxeles. La batería contará con una gran capacidad de 6000mAh, será prácticamente la más grande en un plegable. Y su carga rápida alcanzará los 80W, y 50W sin cables, vamos, unas características sin precedentes.