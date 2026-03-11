¿CUÁNDO PODRÁS ACTUALIZAR TU DISPOSITIVO?
Xiaomi publica el calendario oficial de HyperOS 3.1: equipos compatibles y fechas
Buenas noticias si tienes un teléfono Xiaomi, Redmi o POCO compatible: la firma acaba de anunciar el calendario oficial de HyperOS 3.1 para que sepas cuándo podrás actualizar a esta versión.
Xiaomi sigue avanzando el despliegue de HyperOS 3.1, la última versión de su sistema operativo, y que ya se está probando en algunos equipos. Y ahora ya tenemos el calendario oficial de actualizaciones.
De esta manera, si tienes un dispositivo Xiaomi, POCO o Redmi compatible con HyperOS 3.1, ya puedes consultar el calendario oficial de actualizaciones de la firma asiática.
Qué novedades trae HyperOS 3.1
Decir que HyperOS 3.1 no es una revolución en absoluto, pero sí añade mejoras para pulir el sistema y hacerlo más fluido en el día a día. Uno de los cambios más importantes es la introducción de Super OTA, un nuevo sistema de actualización diseñado para reducir los tiempos de instalación.
En el apartado visual también hay cambios, ya que HyperOS 3.1 añade ajustes en la interfaz con animaciones más suaves y una mayor sensación de fluidez al navegar por el sistema. Algunas aplicaciones del sistema también se han renovado, especialmente Galería y Tiempo, que ahora ofrecen una interfaz más cuidada y coherente con el resto del sistema.
Y hablando de cambios de diseño, Xiaomi ha ampliado las opciones disponibles para la pantalla de bloqueo, permitiendo modificar más elementos y adaptar el aspecto del dispositivo al gusto del usuario.
Otra de las novedades curiosas es la mejora en la integración con otros ecosistemas, ya que HyperOS 3.1 añade soporte nativo con los Apple AirPods, algo que no es habitual en Android.
Por último, Xiaomi también ha trabajado en optimizaciones internas del sistema. HyperOS 3.1 mejora la gestión de la memoria, acelera el arranque de aplicaciones y reduce los pequeños tirones que a veces aparecen al desplazarse por la interfaz. Además, los menús del sistema se han reorganizado para facilitar el acceso a funciones importantes y se han añadido algunos gestos rápidos que agilizan determinadas acciones.
Un conjunto de cambios que hacen que HyperOS 3.1 sea una actualización que mejorará la experiencia de uso. ¿Quieres saber cuándo podrás disfrutar de esta actualización? Veamos el calendario de lanzamiento.
Primeros teléfonos en actualizar
Hoy ha comenzado el despliegue de HyperOS 3.1, por lo que, si tienes uno de estos teléfonos, más vale que estés atento, ya que podrás actualizar muy pronto.
- Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 8
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi K90
Teléfonos Xiaomi que se actualizarán antes del 31 de marzo
En segundo lugar, los teléfonos y tablets que recibirán HyperOS 3.1 a lo largo de este mes de marzo.
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultimate Edition
- Redmi K80
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Turbo 5
- Redmi K Pad
Teléfonos que se actualizarán a partir del 15 de abril
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Mi 5 Pro
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultimate Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Pad 2 Pro
Teléfonos que se actualizarán a partir del 23 de abri
l
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi Mi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultimate Edition
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15R
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R
- Redmi 15R 5G
- Redmi 14R 5G
- Redmi 14C
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
