Mensajes de Google quiere frenar una peligrosa estafa por SMS

Las estafas están a la orden del día, y con el torrente de filtraciones de datos, seguramente tu teléfono móvil esté comprometido y recibas más de una llamada de spam, además de mensajes fraudulentos. Por suerte, Google sigue luchando contra esta lacra.

Sin duda, los mensajes fraudulentos siguen siendo uno de los grandes problemas de seguridad para los usuarios de móviles. Y hemos podido saber que Google está trabajando en una nueva función para Mensajes de Google que busca frenar un tipo de estafa por SMS especialmente compleja y que en los últimos años ha comenzado a expandirse en diferentes países.

Mensajes de Google será un muro ante sistema SMS Blaster

El objetivo de esta mejora es proteger a los usuarios frente a los SMS Blaster. Por si no sabes qué son, estamos ante dispositivos utilizados por ciberdelincuentes para enviar mensajes fraudulentos masivos a teléfonos cercanos.

Estos equipos se hacen pasar por torres de telefonía móvil legítimas para engañar a los smartphones que se encuentran dentro de su alcance. Una vez tu teléfono se conecta, el sistema puede obligarlo a cambiar temporalmente a una red 2G, una tecnología mucho más antigua y con menos medidas de seguridad que las redes actuales.

Mensajes de Google | Freepik

Aprovechando esa vulnerabilidad, el atacante puede enviar mensajes SMS fraudulentos directamente a los dispositivos conectados. Un peligro en toda regla, además de un caramelo a ciberdelincuentes especializados en phishing.

La buena noticia es que Google ya parece estar trabajando en una solución. En una versión beta reciente de la aplicación se ha descubierto un nuevo fragmento de código que hace referencia a una función llamada “sms_blaster_protection”, lo que apunta a un futuro sistema de defensa específico contra este tipo de ataques.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles de cómo funcionará esta protección, lo más probable es que se base en tecnologías similares a las que ya utiliza Google para detectar estafas en llamadas y mensajes.

Actualmente, Mensajes de Google cuenta con un sistema de detección de fraude basado en inteligencia artificial que analiza el contenido de los mensajes directamente en el dispositivo para identificar posibles engaños.

Mientras llega esta nueva protección, los expertos en seguridad recomiendan tomar algunas precauciones Y la más efectiva es desactivar la conexión a redes 2G en el teléfono, ya que este tipo de ataques depende precisamente de forzar a los dispositivos a utilizar esa tecnología más vulnerable. Por lo menos, sabemos que muy pronto Mensajes de Google hará el trabajo por nosotros.