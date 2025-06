Nuevo Vivo X Fold5: el plegable con más batería también es el más resistente

Los móviles plegables siguen siendo tendencia en el mercado, sobre todo cuando hablamos de innovación, ya que de momento las ventas no son tan potentes como cabría esperar de un segmento relativamente joven y con mucho mercado que acaparar en los próximos años. Y de entre todos los fabricantes que se han animado a competir con Samsung en este segmento, Vivo ha sido uno de los más activos, y también de los más innovadores. Una buena muestra es su nuevo plegable de libro, que estrena la batería más grande del segmento, a la vez que una construcción liviana y delgada.

Ficha técnica del nuevo Vivo X Fold5

El nuevo plegable llega con una gran pantalla en la parte externa, con un tamaño de 6,53 pulgadas, así como una pantalla plegable de 8,03 pulgadas. Estas son las mismas dimensiones de las pantallas de sus predecesores. La pantalla interior tiene una tecnología OLED LPTO de tasa de refresco variable de 120 Hz, con resolución de 2480x2200 píxeles, con un gran brillo pico de 4500 nits.

Es un móvil potente, pero no tanto como otros topes de gama que hemos conocido en este 2025, esto es algo que hay que tener en cuenta. Ya que llega con el procesador Snapdragon 8 Gen 3, que es el que montaban los móviles topes de gama de 2023. Este viene acompañado de una memoria RAM de 12 GB o 16 GB, así como de 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento interno.

Uno de los aspectos más sorprendentes lo encontramos en su batería, que es la más grande que hemos visto en un teléfono de estas características. Ya que cuenta con una capacidad de nada menos que 6000 mAh. Algo que consigue gracias a dos baterías de 3275 mAh y 2725 mAh. Por lo que este teléfono plegable marca aquí un récord importante, porque hasta ahora esta era una de las grandes asignaturas pendientes de este tipo de plegables.

Y no se conforman con esto, sino que además esta batería se puede cargar con una de las cargas más rápidas entre los plegables, si no es la más rápida, con una potencia de 80 W, que muchos móviles tradicionales no tienen. Y hay más, porque también incorpora carga inalámbrica de 40 W. Por tanto, en este aspecto seguramente estamos ante el móvil plegable con mejores prestaciones de mercado.

Su cámara también es de garantías, ya que cuenta con lentes ZEISS, combinadas con sensores Sony. Como el principal de 50 megapíxeles, al que acompañan un sensor de periscopio con Zoom 3x de 50 megapíxeles adicional. O el sensor ultra gran angular, que también tiene una resolución de 50 megapíxeles. En todos los casos, recubiertos de lentes ZEISS de máxima calidad.

Llega con Wifi 7, Bluetooth 5.4, sonido Hi-Res, conectividad LDAC, USB tipo C y DisplayPort. Y para rematar, es un teléfono más delgado, incluso con esa gran batería, solo 4,3 mm desplegado, y un peso de 217 gramos. Incluso se puede sumergir en el agua gracias a la certificación IPX8 e IPX9. Un móvil que se ha presentado de momento en China, a un precio bastante competitivo, que parte de los 835 euros al cambio.