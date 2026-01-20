Nuevo Honor Magic 8 Pro Air: el móvil que ofrece todo lo que le pedíamos al iPhone Air

ULTRAFINO, CON BATERÍA GRANDE Y CÁMARA TRIPLE
Hace unos días os contábamos que Honor estaba cerca de lanzar un móvil ultra delgado con unas características muy superiores a lo que hemos visto en este tipo de dispositivos durante 2025. El iPhone Air marcó el camino de estos dispositivos pero con unas características netamente mejorables. Ahora esto cambia por completo en el teléfono de Honor, que nos proporciona unas características mucho más potentes y solventes y que son las que muchos habrían esperado de un gran fabricante como Apple, pero que finalmente nos ha brindado Honor, con un mínimo grosor más.
Ficha técnica del Honor Magic 8 Pro Air
Este teléfono nos ofrece en primer lugar un diseño exquisito, que presume de un grosor muy contenido. Algo que es especialmente sorprendente es que a pesar de su grosor de solo 6,1mm. y pesa solo 155 gramos, todo ello para contar con una batería con una capacidad de 5500mAh, que es más grande que la del smartphone medio, algo realmente meritorio para un teléfono con un grosor tan limitado. Todo gracias a la última tecnología de baterías de silicio carbono. Y además, es muy potente a la hora de cargarse. Con cables hasta 100W, y sin ellos, nos ofrece una potencia de 50W, no se puede pedir más con este diseño.
Pero hay más, porque este teléfono nos ofrece una pantalla con diagonal de 6,3 pulgadas. Esta cuenta con una sofisticada tecnología LPTO AMOLED, que nos ofrece una tasa de refresco de 120Hz variables. Su resolución es elevada, con 1216 x 2640 píxeles, y si el brillo pico es muy elevado, de nada menos que 6000 nits. Por tanto, a nivel de pantalla es impresionante lo que nos puede ofrecer, sobre todo teniendo en cuenta su espectacular grosor. Dentro de la pantalla encontramos también un lector de huellas ultrasónico de alta velocidad.
La cámara de este teléfono, lejos de las limitaciones del iPhone Air es todo un portento teniendo en cuenta el grosor tan ínfimo que tiene. Y es que en este caso tenemos tres sensores, el principal es de 50 megapíxeles, y viene acompañado de un telefoto de periscopio, aún más sorprendente con este grosor, con una resolución de 64 megapíxeles. El tercer sensor tiene también una resolución de 50 megapíxeles y es un ultra gran angular, por lo que es la cámara más completa que podemos encontrar en un teléfono de este grosor.
En cuanto al rendimiento, nos ofrece el máximo potencial que hoy en día nos puede brindar un procesador de MediaTek, gracias al procesador Dimensity 9500, con permiso del modelo S, por lo que podemos esperar el mejor desempeño. A este le acompañan hasta 16GB de memoria RAM LPDDR5X, así como hasta 1TB de almacenamiento interno. Un móvil de alta gama premium que se ha puesto a la venta en China con un precio de alrededor de 615 euros al cambio. Desde luego una gran lección de cómo debe ser un móvil ultrafino.
