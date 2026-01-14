El Honor Magic 8 Pro Air tendrá todo lo que echamos en falta del iPhone Air

Aunque pensábamos que los móviles ultradelgados estaban muertos o cancelados en los cajones de los principales fabricantes, parece que las últimas informaciones que vamos conociendo apuntan a que no es así completamente. Y es que hay fabricantes que todavía apuestan por ellos. Al contrario de lo que ha ocurrido con el malogrado móvil ultradelgado de Xiaomi, Apple está apostando por una segunda generación, mientras que Honor ya tiene listo para lanzar su propia propuesta dentro de la gama Magic.

Así será el nuevo Honor Magic 8 Pro Air

Ha sido la propia firma china la que ha desvelado los primeros detalles sobre este smartphone. Y es que ha publicado teaser donde nos muestra el gran punto fuerte de este teléfono, su extremada delgadez y peso pluma. Este llegará con un grosor de tan solo 6,1 mm, un poco por encima del iPhone Air, mientras que su peso es realmente ligero, de tan solo 155 gramos, algo muy difícil de ver hoy en día en la industria de los smartphones.

El diseño del teléfono es muy similar al de los Google Pixel, con un módulo con barriga en forma de pastilla horizontal, y donde encontramos tres sensores en sus respectivas lentes. Uno de los grandes atractivos de la cámara será el sensor teleobjetivo de periscopio, que contará con una resolución de 64 megapíxeles. Con estas características, aunque no es tan delgado como los móviles delgados de Apple y Samsung, sí que es más ligero y cuenta con una cámara más completa.

Además, será un móvil muy potente, gracias al procesador MediaTek Dimensity 9500, que es el más potente de los chinos actualmente para un smartphone. Vendrá acompañado de 16GB de memoria RAM, así como de 1TB de almacenamiento interno. La cámara gracias a ese sensor de teleobjetivo contará con un zoom óptico de 3,2x. En términos de batería, incluso será superior a la media, con 5500 mAh, más del doble de la que tiene el iPhone Air. Esta incluso cuenta con una carga rápida de 80W.

Desde luego este teléfono va a ofrecer a los consumidores lo que estos esperaban, por ejemplo, del iPhone Air y no obtuvieron. En parte los móviles delgados no han triunfado porque en la mayoría de casos ha habido que renunciar a sensores de cámara o capacidad de batería para contar con ese grosor tan mínimo. No es el caso de este nuevo teléfono de Honor, que resuelve todas esas demandas en apenas 5mm más de grosor.

Seguramente este sea el camino para que este segmento del mercado de smartphones se mantenga a flote, y no se convierta en un nicho extremadamente pequeño. Puede que sí propuestas como las de Honor prosperen, otros fabricantes como Xiaomi cambien de opinión y lancen definitivamente sus modelos delgados al mercado, que por cierto, se filtraron ayer en varias imágenes.