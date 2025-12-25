El OPPO Reno 15 se filtra confirmando sus principales secretos

Está claro que OPPO prepara un desembarco de nuevos móviles en Europa. Hace poco os hablamos del OPPO Reno 15 FS, y ahora le toca a su hermano mayor. Sí, el OPPO Reno 15 se ha filtrado, y todo apunta a que su lanzamiento global es inminente.

Un teléfono que quiere competir en la gama media, y que podría llegar a Europa en las próximas semanas, a tenor de la fuente de la filtración. Y es que es procedente de su paso por la conocida plataforma de rendimiento Geekbench, no solo confirma algunas especificaciones más importantes. Además, y como seguramente sabrás, cuando un teléfono pasa este tipo de pruebas de rendimiento es porque está bastante cerca su lanzamiento. Así que el OPPO Reno 15 está a la vuelta de la esquina.

Todo lo que sabemos del OPPO Reno 15

El modelo que ha pasado por Geekbench corresponde a la versión global del terminal, identificada como CPH2825, y trae consigo una sorpresa interesante. Frente a los rumores iniciales que apuntaban a procesadores Dimensity de MediaTek, este OPPO Reno 15 apuesta finalmente por un chip de Qualcomm. En concreto, el elegido es el Snapdragon 7 Gen 4, el procesador más avanzado dentro de la gama 7 del fabricante estadounidense Qualcomm.

Los datos extraídos de la prueba no dejan demasiado espacio a la interpretación. La configuración de la CPU y la GPU coincide plenamente con la arquitectura del Snapdragon 7 Gen 4, por lo que es una excelente noticia.

En cifras, el OPPO Reno15 ha alcanzado 1.192 puntos en la prueba de un solo núcleo y 3.694 puntos en la prueba multinúcleo. Son números que encajan con lo esperado y que confirman que este modelo apunta alto dentro de la gama media, pudiendo mover cualquier juego con soltura.

Por lo menos el OPPO Reno 15 que ha pasado las pruebas, ya que contaba con 12 GB de memoria RAM, una cantidad que garantiza una experiencia fluida incluso en escenarios de multitarea intensiva.

Siguiendo con la filtración, se confirma la presencia de Android 16 en el OPPO Reno15, la última versión del sistema operativo de Google desde el primer día, previsiblemente bajo ColorOS 16.

Respecto a sus características se espera que contará con una pantalla OLED LTPS de 6,59 pulgadas, resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Y ojo, que en fotografía, el OPPO Reno15 promete un salto notable.

La cámara principal de 50 megapíxeles utilizaría un sensor Sony LYT-700 con estabilización óptica, acompañado de un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico 3x. En el frontal, una cámara de 50 megapíxeles completaría un conjunto muy equilibrado.

¿Su precio? De momento es pronto para saberlo, por lo que habrá que esperar a la presentación del OPPO Reno 15 para conocer todos los secretos que esconde.