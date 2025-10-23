El Nubia Z80 Ultra es oficial: batería enorme, todo pantalla y mucha potencia

Si ha habido un fabricante chino innovador, ese ha sido Nubia, una de las marcas de ZTE. Esta se ha caracterizado siempre por contar con excelentes cámaras, diseños agresivos y futuristas, y funciones que en algunos casos han tardado en llegar al mercado varios años. Ahora han lanzado el nuevo Nubia Z80 Ultra, el modelo más avanzado de esta serie de alta gama, que presume de las mejores prestaciones que hayamos visto en un modelo de la marca.

Ficha técnica del Nubia Z80 Ultra

Este teléfono entra por los ojos, y como suele ser habitual en la marca, presume de un diseño que se puede definir como diferente. Empezando por su pantalla, que cuenta con unos bordes casi imperceptibles, y un diseño con cámara de fotos frontal oculta bajo la pantalla, que permite disfrutar de toda ella sin perforaciones ni notches molestos, una sensación poco común hoy en día en los teléfonos inteligentes.

Nubia Z80 Ultra | Nubia

Esta pantalla tiene una gran diagonal de 6,85 pulgadas, y presume de un panel BOE X10 AMOLED con resolución 1.5K de 1.216 x 2.688 píxeles. Además cuenta con una alta tasa de refresco de 144Hz. La cámara de fotos bajo la pantalla mejora su resolución y crece hasta los 16 megapíxeles, que promete una mejor calidad, algo que siempre se ha reprochado a estas cámaras tan poco usuales.

Es un móvil muy potente, ya que presume del procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el que están estrenando todos los móviles topes de gama del mercado. Este viene acompañado de una memoria RAM de hasta 16GB, así como un almacenamiento interno de hasta 1TB UFS 4.1 de alta velocidad. La cámara de fotos obviamente necesita de un capítulo aparte, ya que suele ser una de las características estrella de este modelo Ultra de los chinos.

En este caso cuenta con un sensor principal equivalente a 35mm, que cuenta con un sensor Omnivision 990 de 1 / 1.3 pulgadas. Este tiene una resolución de 50 megapíxeles. El sensor de periscopio telefoto tiene una resolución de 64 megapíxeles con un zoom óptico de 2.7x. El tercer sensor, un ultra gran angular, tiene una resolución de 50 megapíxeles. Una cámara que ofrece un buen puñado de filtros basados en IA para dar a nuestras fotos un aspecto más profesional.

No falta algo que ahora está de moda entre los móviles más avanzados, un kit de fotografía, que acerca a estos teléfonos a las cámaras digitales. Este trae una montura T, que permite añadir lentes externas, micrófonos, luces de relleno y más accesorios profesionales. Un móvil que llega con una batería muy grande, de 7200mAh, que se carga con una potencia de 90W con cables y 80W sin cables. No faltan Wifi 7, Bluetooth 5.4, GPS de doble banda, NFC, puerto de infrarrojos, o conector USB tipo C. El lector de huellas se encuentra bajo la pantalla y es ultrasónico. Se estrena con Android 16 bajo la capa de personalización Nebula AIOS 2.

Y todo ello por un precio muy ajustado, habitual en la firma. Ya que la versión base 12GB+512GB tiene un precio de 603 euros al cambio. La versión más equipada, de 16GB+1TB tiene un precio de 689 euros al cambio.