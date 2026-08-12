Los nuevos Google Pixel 11 se estrenan con más potencia y su colorida HiLight

Los de Mountain View han presentado hoy los nuevos Google Pixel 11, una nueva generación que viene una vez más a demostrar todo de lo que es capaz la firma de la gran G. Unos teléfonos que este año destacan por su potencia, al ser los primeros en contar con procesadores de 2nm, además propios, y también por introducir una importante novedad a nivel estético. La introducción del LED de notificaciones HiLight, que recupera una vieja costumbre de los móviles Android, y que cada vez se veía menos en la gama premium. Son tres los modelos que han lanzado desde Google, los Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL.

Comparten el poder del nuevo Tensor G6

Todos cuentan con el nuevo procesador Tensor G6 de Google, el primero de 2nm, que es un 25% más rápido en comparación con sus predecesores, a la hora de navegar, un 15% más abriendo apps. Este es uno de los secretos para que los Pixel normalmente cuenten con una velocidad muy superior a sus oponentes, sobre todo al movernos por su interfaz y al ejecutar apps o la multitarea. Todos llegan con Android 17, y nada menos que 7 años de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad.

Pixel 11

Es el modelo más accesible de los tres, y también el más barato, pero aun así será un móvil endiabladamente rápido. Tiene una pantalla Actua OLED de 6,3 pulgadas, que presume de resolución Full HD+, con una tasa de refresco variable de 120Hz. Su brillo máximo es muy elevado, con un máximo de 3000 nits.

En lo que a cámara se refiere, viene con un sensor principal de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 13 megapíxeles y un teleobjetivo de 10,8 megapíxeles, que ofrece zoom óptico de 5x. Delante, la cámara selfie es de 10,5 pulgadas. La batería tiene una capacidad de 4985 mAh, con carga rápida de 30 W e inalámbrica de 25 W. Llega con Wi-Fi 6E y Bluetooth 6 de última generación. Un móvil que ejecuta Gemini Nano, estrena el modo Carga Extrema y Captura Mágica.

Pixel 11 Pro

En este teléfono ya tenemos unos mejores acabados, y características premium. El tamaño de la pantalla es el mismo, mientras que en este caso la memoria RAM llega hasta las 16GB, junto a almacenamiento de hasta 1 TB, junto a una potente cámara de vapor para refrigerarlo. La pantalla también es de 6,3 pulgadas, con tecnología Super Actua LPTO OLED y resolución 2K. La tasa de refresco es variable hasta los 120 Hz. Y el brillo pico sube hasta los 3600 nits.

La cámara vuelve a ser su punto fuerte, con un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 48 megapíxeles, y un teleobjetivo de 48 megapíxeles, que incluye zoom óptico de 5x, que puede capturar hasta un 32% más de luz. La cámara delantera para selfies es de 42 megapíxeles, y puede grabar vídeo en 8K. La batería tiene una capacidad moderada, de 4850 mAh, y se carga mediante una carga rápida de 30 W, que es más rápida que la de sus predecesores, pero claramente por detrás de su competencia china.

Llega con Wifi 7, Bluetooth 6 y el chip de banda ultra ancha, UWB. Sin duda alguna su gran novedad a nivel externo es el nuevo sistema de iluminación trasera HiLight, que puede mostrar alertas de contactos, acciones con Gemini, y viene a ser un anillo LED de notificaciones. Ahora las fotos de visión nocturna se toman hasta 4,5 veces más rápido. Quienes se hagan con él podrán disfrutar de 6 meses de Google AI Pro gratis.

Pixel 11 Pro XL

Aquí tenemos un modelo idéntico al 11 Pro, pero que cuenta con una pantalla más grande. Esta es una Super Actua LPTO OLED con una diagonal más generosa de 6,8 pulgadas, y con resolución 2K. La tasa de refresco variable llega a los 120 Hz, mientras que el brillo pico es de hasta 3600 nits. En este caso, la batería es más grande, por sus dimensiones, con una capacidad de 5115 mAh, y se puede cargar rápidamente con los 45 W de potencia, concretamente el 75% en solo 30 minutos. También llega con el LED de notificaciones HiLigth, la nueva Visión Nocturna instantánea y los 6 meses de Google AI Pro gratis.