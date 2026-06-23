Las características del Oppo Find X10 Pro se confirman al completo

Cada vez tenemos más cerca el lanzamiento de uno de los móviles de alta gama más avanzados de este año 2026. Y es que la gama Find ya prepara la nueva iteración a los X10, y como no podía ser de otra forma, se trata de un móvil que promete ofrecer lo mejor en cada una de sus facetas. En este caso, su cámara de fotos será única, y contará con unos sensores muy poco habituales, incluso en estas gamas. Ahora este teléfono se ha filtrado prácticamente al completo, y nos ha avanzado que es un terminal muy pero que muy potente, sus competidores se van a tener que poner las pilas para poder hacerle sombra.

Esto es lo que se espera del Oppo Find X10 Pro

Y hay algunas novedades interesantes, como el procesador con el que contará este nuevo tope de gama, que será el potentísimo MediaTek Dimensity 9600, que es la evolución del procesador más potente del fabricante chino, y que será uno de los más potentes de 2027. Este será fabricado en un novedoso proceso de 2nm, y desde luego va a ser uno de los procesadores más destacados del momento y garantía de un rendimiento de altísimo nivel en diferentes tareas.

En términos de pantalla, ofrecerá un panel OLED LPTO con una diagonal de 6,78 pulgadas, y que ofrece una resolución de 1.5K, así como una tasa de refresco variable de 120 Hz . Por tanto, la pantalla está al nivel con unas prestaciones realmente solventes. Pero sin duda va a ser la cámara de fotos la faceta que más nos va a sorprender, porque ofrece una combinación de sensores realmente única.

Porque hablamos de nada menos que dos sensores de 200 megapíxeles. El principal tendrá esta resolución, mientras que el secundario, un teleobjetivo, también ofrecerá esa resolución de 200 megapíxeles, nada usual por partida doble. Además, habrá un sensor multiespectral de 3 megapíxeles. Por tanto, es una cámara única, hay como mucho dos o tres cámaras con dos sensores de 200 megapíxeles, y eso es algo muy a tener en cuenta.

Debería haber un sensor adicional ultra gran angular, pero de momento no hay detalles concretos en ese sentido. Por último, la batería cuenta con una capacidad mayor que la de su predecesor, ahora será de 8000 mAh, ganando 1000 mAh frente al modelo anterior, y con un procesador más eficiente. Además, será resistente al agua y polvo en su máxima certificación, IP68 e IP69, mientras que en la pantalla contará con un lector de huellas ultrasónico. Una auténtica bestia que podría presentarse justo al final del verano, el próximo mes de septiembre.

Es el modelo Pro, el modelo estándar se encontrará un peldaño por debajo, y ya seguramente a comienzos de 2027, tendremos el modelo Ultra, que ahí sí tendremos una cámara de fotos Hasselblad entre las mejores del mercado. Unos topes de gama que este año prometen ofrecer una cámara única, capaz de acumular prácticamente 500 megapíxeles entre todos sus sensores.