HMD trae a España los móviles básicos de Nokia con IA

Hace unos meses os contábamos que Nokia había lanzado por primera vez sus móviles básicos con IA integrada. Eran nuevas versiones de sus teléfonos de la serie 200, y ahora, como era de esperar, estos debutan en España, aunque lo hacen bajo la marca HMD, que al fin y al cabo es la que fabrica los dispositivos. Solo las licencias regionales son las responsables de que se lance en nuestro país bajo una marca diferente. En este caso se trata de unos teléfonos que sin duda nos ofrecen algo que hasta ahora no habíamos podido experimentar en móviles básicos, el acceso a IA.

Precio y disponibilidad

Se trata de dos nuevos modelos, el HMD 215 Second Edition, que se estrena en España por 69,99 euros. Mientras que el HMD 235 Second Edition hace lo propio por 5 euros más, 74,99 euros. Ambos ya están disponibles en la tienda de HMD en España.

Ficha técnica de los nuevos HMD con IA

Estamos ante dos evoluciones de dos modelos ya conocidos, y que se lanzaron en España bajo la marca Nokia, los 215 y 235. En este caso, ahora con la marca HMD, destacan sobre todo por un botón central donde ahora tenemos acceso directo a la IA. Y es que estos dos modelos cuentan con un asistente de IA integrado, la idea es la de hablar con la IA directamente de un modo natural, de la misma manera que lo haríamos con cualquier otra IA básica.

HMD 235 Second Edition | HMD

Por lo que leemos en la letra pequeña, el servicio de IA es gratuito durante tres años, a partir de los cuales habrá que pagar una tarifa, que, por cierto, no se detalla. E importante, para poder usar esta IA, contar con un smartphone desde donde suscribirse a ella mediante una app, lo que nos da una idea de cómo puede funcionar algo que desde luego es bastante llamativo en un móvil básico.

Otra novedad importante tiene que ver con las capacidades de comunicación de estos teléfonos, que se ven claramente ampliadas con las nuevas características que nos brinda el software con el que cuenta. Porque ahora podemos hacer videollamadas desde la cámara selfie, enviar mensajes de voz, como hacemos en WhatsApp, también enviar mensajes de texto, y todo ello a través de la app de Xpress chat, que podemos instalar también en un smartphone.

HMD 215 Second Edition | HMD

Esto quiere decir también que todo esto se lleva a cabo gracias a esta nueva app compatible con los móviles con el sistema operativo S30+. Desde luego, es una gran mejora, ya que hasta ahora solo era posible hacer llamadas de voz y enviar SMS o MMS, este tipo de funcionalidades ahora nos brindan sin duda alguna una manera de comunicarnos más similar a la de un smartphone.

Por lo demás, tenemos pantallas grandes, de casi 3 pulgadas en el caso del 235, así como cámara de fotos, conectividad 4G, y una batería que puede brindarnos una autonomía de prácticamente una semana por cada carga, lo que sin duda es de agradecer.