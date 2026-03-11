El consumo habitual de ultraprocesados podría duplicar el riesgo de cáncer digestivo

El consumo frecuente de alimentos ultraprocesados podría duplicar el riesgo de padecer cáncer digestivo, según advierte un estudio liderado por investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche. La investigación analiza la relación entre la dieta y distintos tumores del aparato digestivo.

El trabajo, publicado en la revista científica Frontiers in Nutrition, concluye que las personas que consumen más ultraprocesados presentan hasta el doble de probabilidades de desarrollar estos cánceres en comparación con quienes los ingieren con menor frecuencia.

Para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron datos de 1.218 participantes en hospitales de Alicante y Valencia, incluyendo pacientes con cáncer de esófago, estómago y páncreas, además de un grupo de control sin la enfermedad.

Cáncer de esófago | iStock

Los resultados muestran que quienes consumían más de 148 gramos diarios de ultraprocesados tenían un riesgo 2,3 veces mayor de cáncer de esófago y un 56% más de probabilidad de cáncer de estómago. En cambio, no se encontró una relación clara con el cáncer de páncreas.

Entre los productos más asociados al aumento del riesgo figuran bollería industrial, refrescos azucarados, lácteos ultraprocesados y platos precocinados, alimentos que suelen contener altos niveles de grasa, sal, azúcar y aditivos.

Los investigadores subrayan que estos resultados refuerzan la importancia de mantener una dieta basada en alimentos frescos o mínimamente procesados, ya que la calidad de la alimentación puede influir de forma importante en el desarrollo de algunos cánceres digestivos.