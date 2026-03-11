Un análisis de sangre predice el Alzheimer en mujeres hasta 25 años antes de la aparición de los síntomas

Un simple análisis de sangre podría anticipar el riesgo de desarrollar alzhéimer en mujeres hasta 25 años antes de que aparezcan los primeros síntomas, según revela un estudio reciente publicado en la revista científica JAMA Network Open.

La investigación, realizada por científicos de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos), identifica un biomarcador en la sangre, la proteína tau 217 fosforilada (p-tau217), que está estrechamente relacionada con los cambios cerebrales asociados a esta enfermedad neurodegenerativa.

Los resultados muestran que las mujeres con niveles más elevados de esta proteína presentan una probabilidad significativamente mayor de desarrollar deterioro cognitivo leve o demencia años después, incluso cuando al inicio del estudio no mostraban problemas de memoria.

El trabajo se basa en datos de miles de mujeres mayores que participaban en un seguimiento de salud cognitiva. Los investigadores observaron que, a medida que aumentaban los niveles de p-tau217 en sangre, también crecía el riesgo de padecer demencia en el futuro.

alzhéimer, mujeres. | Sinc

Además, el vínculo entre este biomarcador y el deterioro cognitivo resultó especialmente fuerte en mujeres mayores de 70 años y en aquellas que portaban el gen APOE4, un conocido factor genético de riesgo para el alzhéimer.

Aunque el hallazgo abre la puerta a detectar la enfermedad décadas antes de que se manifieste, los expertos advierten de que este análisis aún no se utiliza como prueba diagnóstica estándar para personas sin síntomas. Sin embargo, podría convertirse en una herramienta clave para desarrollar estrategias de prevención y para seleccionar participantes en ensayos clínicos de tratamientos contra el alzhéimer.

Las mujeres representan entre el 50% y el 70% de los casos de demencia, por lo que avances como este podrían ser fundamentales para mejorar el diagnóstico temprano y el seguimiento de la enfermedad en este grupo de población