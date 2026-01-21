Los Motorola G67 y G77 se filtran al completo antes de presentarse

Motorola nos ha sorprendido con dos nuevos smartphones de su gama media, y no porque los haya lanzado oficialmente, sino porque han aparecido en una tienda griega con todo lujo de detalles. Y es que no nos esperábamos la aparición de esta dupla de móviles de gama media con tanto lujo de detalles. Además, esto quiere decir que están a la vuelta de la esquina, y que podrían presentarse en cuestión de unos días o semanas, vamos a conocer todos los detalles de estos dos inminentes smartphones.

Así son los Motorola G67 y G77

Son dos móviles de pura gama media, ya que como podemos apreciar en sus características, contarán con procesadores ideales para esta gama. En el caso del Moto G67 tenemos un MediaTek Dimensity 6300, que proporciona conectividad 5G y una potencia solvente para cualquier tarea. Viene acompañado de 4GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno, quizás sea una memoria un tanto limitada para los estándares actuales.

Es un móvil que tendrá una pantalla muy grande, con una diagonal de 6,8 pulgadas, así como tecnología AMOLED, 120Hz y resolución Full HD+. La cámara de fotos de este modelo más asequible tendría un sensor principal de 50 megapíxeles, un Sony LYTIA, así como un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Delante, la cámara selfie ofrece un sensor de 32 megapíxeles para fotos y videollamadas.

La batería de este teléfono tiene una capacidad de 5200mAh y una potencia de carga de 30W, más que suficiente para un gama media como este. Llegaría con Android 16, y como vemos en las imágenes, tendrá un diseño pulido, de esquinas redondeadas y vendrá alimentado por la IA de moto ai. El modelo más avanzado de los dos será el Motorola G77, que tiene una pantalla muy parecida, esta tiene una diagonal bastante grande.

Y es que es de 6,8 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 Hz y resolución Full HD+, por lo que aquí no hay prácticamente cambios. Donde sí hay diferencias es en el procesador. Porque este es un poco más potente, ya que hablamos de su modelo inmediatamente superior. Este es el Dimensity 6400 de MediaTek, que viene acompañado de 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno, por lo que tenemos un plus de rendimiento en este modelo.

Un almacenamiento que se puede ampliar mediante tarjetas microSD. La cámara de fotos en este modelo tiene un sensor principal de 108 megapíxeles, mientras que le acompaña el ultra gran angular de 8 megapíxeles. Su batería nos ofrece también las mismas características, con una capacidad de 5200 mAh. Su potencia de carga es de 30W, por lo que ambos comparten la misma batería. Como en el G67, este modelo llega con Android 16. De momento se han dejado ver en una tienda griega, por lo que su lanzamiento podría ser inminente.