Cinco señales de que necesitas dejar a tu pareja tóxica, según una experta

Una coach y experta en relaciones, Anna Williamson, ha explicado en un vídeo las cinco razones por las que algunas personas te mantienen en su vida sin comprometerse realmente. Según ella, muchas veces en una relación damos todo (tiempo, cariño y apoyo) a alguien que solo ofrece lo mínimo a cambio.

Williamson advierte que si te sientes identificado con estas señales, puede que estés atrapado en una relación tóxica donde la otra persona no tiene intención de avanzar, y recomienda dar un paso atrás para enfocarte en ti mismo.

1. Eres una opción

En primer lugar, la experta asegura que podrían "mantenerte cerca como una opción potencial, en caso de que sientan que podrían estar listos para comprometerse". Esto significa que si deciden que quieren tener una relación sólo contigo, "estarás ahí esperando".

2. Les hace sentir bien

"Tenerte cerca aumenta su ego y les hace sentir queridos", explica Anna. Si le das a alguien exactamente lo que quiere con palabras de afirmación y más, pero esa persona puede mantenerte a distancia, entonces es una situación en la que todos ganan, ya que obtienen lo mejor de ambos mundos.

Los estímulos para el ego son maravillosos, y es agradable escuchar cosas buenas de uno mismo. Pero si no recibes la misma energía, quizá sea hora de cambiar las cosas y seguir adelante.

3. Obtienen todos los beneficios emocionales

Si no tienen que "hacer ningún esfuerzo" pero obtienen "todos tus beneficios emocionales", ¿por qué decidirían llevar las cosas al siguiente nivel y comprometerse?

Las relaciones nunca deben ser unilaterales, por lo que si no obtienes lo que das, podría ser momento de alejarte de la situación.

4. Mantienen abiertas sus opciones

A muchas personas, cuando se encuentran en las primeras etapas de una relación, les gusta mantener sus opciones abiertas "por si acaso", pero esa no es una forma justa de tratar a la gente.

Si actúas como si tuvieras una relación, pero no te comprometes, no es lo ideal. Si esperas a que "llegue alguien mejor", quizás debas aceptar que tu pareja actual no es la indicada para ti.

5. Están aburridos

El aburrimiento no es motivo para darle largas a la gente; sin embargo, a veces esta es la razón exacta por la que alguien querría quedarse contigo.