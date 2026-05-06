El iPhone plegable y su original diseño se dejan ver en vídeo

Sin duda va a ser uno de los grandes lanzamientos de este 2026, y uno de los más disruptores, el primer móvil plegable de Apple. Siete años después de que Samsung lanzara elprimer móvil plegable con una pantalla flexible, se ha especulado mucho con el estreno de los de Cupertino en este segmento. Pero parece que los rumores ya están dando paso a materiales mucho más precisos sobre cómo será el primer terminal de este tipo de Apple, hasta el punto de que ya circulan dummies de con sus dimensiones reales.

Un plegable diferente

Es evidente que Apple aunque va a llegar tarde, lo va a hacer con algo que ofrecer. Al menos desde el punto de vista del factor de forma. Ya que lo que tienen claro desde la empresa que va a liderar John Ternus, es que la experiencia de un plegable debe ser similar o idéntica a la de una tableta, en este caso de los iPads. Y de ahí el factor de forma tan peculiar que va a tener este teléfono.

Porque como vemos en el vídeo compartido por uno de los Unboxers más populares de la red, su factor de forma va a ser muy diferente de lo habitual, más cuando lo vemos comparado por ejemplo con un iPhone 17 Pro Max. En las manos es un móvil muy compacto, y más parecido a un plegable de tipo concha que Fold, aunque en realidad es este último formato con el que cuenta.

Junto al iPhone 17 Pro Max, el teléfono ocupa aproximadamente tres cuartas partes de su alto, y es más ancho. A nivel de grosor, podemos ver que es algo más grueso que el modelo más grande de Apple, pero no mucho más, aquí parece que Apple sí que ha hecho un trabajo excepcional, reduciendo al mínimo el grosor del plegable, aunque sin llegar a los niveles de fabricantes como Samsung.

Recordemos que el iPhone 17 Pro Max tiene un perfil de 8,8mm, por lo que quizás el plegable de Apple pueda rondar el centímetro, seguramente no llegue. Recordemos que el Samsung Galaxy Z Fold 7 tiene un grosor de 8,9mm, por lo que no parece que vaya a alcanzar estos niveles de delgadez.

Podemos ver en la parte superior derecha del plegable despliega dos botones físicos, así como altavoces en el mismo perfil integrados. Aunque cada uno en un extremo del teléfono, como bien dicen desde Unbox Therapy, es una configuración un tanto extraña, pero hablamos de un dummy al fin y al cabo.

A nivel de diseño externo, nos recuerda al Google Pixel Fold, con una cámara dual dentro de un módulo de cámara en forma de pastilla, y con bastante barriga. Recuerda bastante al aspecto del iPhone Air. Pero en este caso el módulo de cámara se ve enorme en comparación con la parte trasera del teléfono.

Su experiencia idéntica a la de un iPad no será su único atractivo, sino que además se espera que su pantalla plegable no tenga ninguna arruga, como ya ha conseguido hacer Oppo en su último plegable de formato Fold.