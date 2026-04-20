El Huawei Pura X Max es oficial: así es el primer plegable que competirá con el iPhone Fold

Hace unos días os contábamos que la propia Huawei había compartido imágenes y vídeos de su siguiente móvil plegable, un terminal que no pasará desapercibido, porque parece estar adelantándose a las tendencias del mercado. Y es que para el próximo mes de septiembre se espera que Apple marque el ritmo de los plegables con su primer iPhone de estas características. Se caracterizará por un factor de forma similar al de un iPad, lo que le hará ser más ancho de lo habitual. Algo que ya han captado desde Samsung, que trabaja en un modelo Wide de sus Z Fold, y Huawei, que ya lo ha hecho realidad con este nuevo Pura X Max.

Ficha técnica del Huawei Pura X Max

Lo peculiar de este dispositivo ya lo comprobamos desde el tamaño de sus pantallas, que ahora son más pequeñas, sobre todo la externa. La pantalla interior plegable es de 7,7 pulgadas, mientras que fuera es de 5,4 pulgadas, unas diagonales bastante más compactas de lo habitual, y que cambian el concepto que habitualmente asociamos a los teléfonos Fold. Unas pantallas que tienen un factor de forma de 16:10, obviamente más ancho.

Huawei Pura X Max | Huawei

La resolución de la gran pantalla plegable es elevada, de 2584 x 1828 píxeles. Mientras que la de fuera tiene una de 1484 x 1264 píxeles. Las dos pantallas ofrecen tecnología OLED LPTO, así como tasa de refresco de 120Hz. Sin duda pantallas de calidad que destacan por su peculiar factor de forma, muy diferente del habitual, y que presuntamente es así para replicar las proporciones de las pantallas de las tabletas.

Huawei Pura X Max | Huawei

A nivel de rendimiento, llega con un potente procesador Kirin 9030 Pro, que nos ofrece hasta un 30% más de rendimiento que su predecesor, el 9020, y tiene una gran cámara de vapor para limitar el calentamiento y disipar mejor el calor. Un plegable que ofrece una cámara bastante completa, que se compone de un sensor principal de 50 megapíxeles con apertura variable.

El secundario es un periscopio de 50 megapíxeles, mientras que el ultra gran angular es de 12,5 megapíxeles. Las tres cámaras cuentan con sensores RYYB, muy característicos de Huawei. La cámara selfie se compone de dos sensores de 8 megapíxeles, cada uno de ellos en cada una de las dos pantallas que tiene el teléfono. Su batería es bastante grande para tratarse de un modelo tipo Fold.

Esta tiene una capacidad de 5300mAh, de las más altas del mercado en este segmento. Y además viene acompañado de una carga rápida de 66W con cables, y de 50W sin cables, prácticamente igual de potentes ambas. Un móvil que como ya es habitual, cuenta con HarmonyOS como sistema operativo. Un sistema de Huawei que no cuenta ni con los servicios ni las apps de Google.

El precio de partida de este teléfono en China, que es donde se ha lanzado, es de 1370 euros al cambio, para la versión de 12GB+256GB. La versión de 16GB+1TB es la más cara, y tiene un precio de 1745 euros al cambio.